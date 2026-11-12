El Gobierno busca sumar proveedores argentinos a los grandes proyectos de petróleo, gas y energía

El Gobierno anunció una nueva ronda de negocios destinada a vincular a empresas proveedoras argentinas con los grandes proyectos de inversión que se desarrollan bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El encuentro se realizará el próximo 2 de diciembre en el hipódromo de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, y estará enfocado en los sectores de petróleo, gas y energía, que concentran una parte importante de los desembolsos previstos bajo este esquema.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, que contará con la presencia del presidente Javier Milei, prevé reunir a 60 empresas compradoras y más de 2000 proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología de todo el país, con el objetivo de facilitar su incorporación a las cadenas de valor de los grandes proyectos energéticos.

Esta será la segunda edición del encuentro, luego de la primera ronda realizada el 29 de octubre en Rosario, Santa Fe, que estuvo enfocada en minería, industria e infraestructura. En aquella oportunidad participaron 43 grandes proyectos y alrededor de 1800 potenciales proveedores, y se organizaron unas 2100 reuniones de negocios.

En aquella jornada, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la convocatoria y anticipó que habría nuevos encuentros para ampliar la participación de las empresas nacionales en las inversiones. “Lo que queremos todos es que los proyectos contribuyan a la industria y al desarrollo del país. Hay que lograr que las inversiones se den a lo largo de todo el territorio”, afirmó.

Según los datos que presentó entonces el funcionario, el RIGI acumulaba 48 proyectos por US$209.394 millones, de los cuales 30 ya habían sido aprobados, por US$79.636 millones. Sin embargo, las inversiones efectivamente ejecutadas ascendían a US$7693 millones, mientras que 1794 proveedores locales de 19 provincias y la ciudad de Buenos Aires ya habían sido contratados por las empresas beneficiarias del régimen.

El potencial de petróleo y gas

En esta oportunidad, el foco estará puesto en la actividad hidrocarburífera y energética. Según la información difundida por Economía, estos sectores cuentan con 14 proyectos aprobados bajo el RIGI, de los cuales 11 corresponden a petróleo y gas, con inversiones previstas por US$49.000 millones, y otros tres a energía, por US$706 millones.

A ellos se suman 13 iniciativas que todavía se encuentran en evaluación: 11 de hidrocarburos, por US$117.436 millones, y dos de energía, por US$458 millones.

El encuentro se desarrollará en un contexto de expansión de la actividad hidrocarburífera, impulsada principalmente por Vaca Muerta. En septiembre de este año, la producción de petróleo alcanzó un récord de 973.700 barriles diarios, un 15% más que en el mismo mes de 2025, con la formación no convencional explicando cerca del 70% del total nacional.

El crecimiento de la producción también tiene su correlato en el frente externo. De acuerdo con las estimaciones difundidas por Economía, la balanza comercial energética cerraría 2026 con un superávit cercano a los US$12.000 millones, mientras que las proyecciones del sector privado anticipan que podría alcanzar los US$28.000 millones en 2030, con exportaciones de hidrocarburos por US$30.000 millones.

La expansión de la actividad abre, además, oportunidades para una extensa red de proveedores locales. Según los datos oficiales, el sector genera alrededor de 440.000 puestos de trabajo directos e indirectos y las principales operadoras se abastecen de casi 10.000 empresas, de las cuales aproximadamente el 80% son pequeñas y medianas.

La cadena de valor incluye desde proveedores de arena, cemento y acero hasta fabricantes de bombas, motores y equipos, empresas metalmecánicas, constructoras, transportistas y firmas especializadas en ingeniería, logística y servicios de perforación y fractura.

Durante la jornada del 2 de diciembre, las empresas compradoras podrán presentar sus necesidades de abastecimiento y contratación, mientras que los proveedores tendrán la posibilidad de ofrecer sus productos y servicios y mantener reuniones previamente coordinadas con potenciales clientes.

Las inscripciones para participar de las rondas de negocios permanecerán abiertas hasta el 16 de noviembre, mientras que quienes quieran asistir a las demás actividades del encuentro podrán anotarse hasta el 30 de noviembre.