El Gobierno confirmó los nuevos cuadros tarifarios para el gas, que comienzan a regir desde abril

El Gobierno confirmó los ajustes en las tarifas del servicio de gas, que comenzarán a regir a partir del 1° de abril, a través de un conjunto de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Se trata de la actualización de los valores de los cuadros tarifarios para la prestación de gas natural a hogares, comercios e industrias en diferentes regiones del país, que fueron informadas mediante diversas resoluciones del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas).

Según estimaciones de la Secretaría de Energía, los ajustes aplicados implican una baja promedio del 5,66% en las facturas a nivel nacional, por efecto de la baja en el tipo de cambio “que reduce el costo del gas en el sistema”.

“La combinación de precios más bajos del gas y focalización de subsidios permite amortiguar el impacto en facturas”, estimaron fuentes oficiales.

Los cuadros tarifarios publicados alcanzan a transportistas y distribuidoras nacionales, y se enmarcan dentro de cambio del esquema de subsidios que implementó el Gobierno a partir de este año. Esa decisión implicó eliminar el régimen de segmentación vigente desde la gestión anterior por un esquema de subsidios energéticos focalizados (SEF) para hogares (también se aplica sobre el servicio eléctrico y el gas envasado en garrafas), cuya implementación (con recorte de subsidios) es gradual y paulatina en meses sucesivos.

Los nuevos cuadros tarifarios del gas aplican a hogares y empresas. SHUTTERSTOCK - Archivo

En los considerandos de las resoluciones del Enargas, el Gobierno justifica los incrementos aplicados en las tarifas por la aprobación de la última revisión quinquenal de tarifas sobre el sector, que definió el marco general para los ajustes tarifarios y los planes de inversión para el sector entre 2025 y 2030. En ese esquema, se había aprobado una serie de 31 incrementos mensuales para el servicio.

Además, en el caso del gas, el Gobierno aplicar un esquema de precio anualizado, que aplica una mayor estabilidad a lo largo del año calendario y elimina los picos por estacionalidad que afectan al sector por la mayor demanda que existe en los meses de invierno, con bajas temperaturas. Sobre estos valores es que, cuando corresponde, se aplican las bonificaciones o bajas tarifarias que aplican en el marco del esquema de subsidios energéticos focalizados.

En el caso de los usuarios de Metrogas en la Capital el cargo fijo -tiene un esquema ascendente entre categorías- pasará para el segmento de menor consumo (R1) a $3824,51. Con los aumentos, los valores quedaron para R2-1° ($11.338,61), R2-2° ($13.754,23), R2-3° (17.387,76), R3-1° ($21.421,24) y R3-2° ($28.099,72).

En tanto, el precio del metro cúbico (m3) de gas para las diferentes categorías de usuarios (desde R1 a R3) será de $272,29, mientras que para los R4 el m3 costará 412,10.

Para usuarios en la provincia de Buenos Aires, el cargo por consumo es idéntico en los niveles más bajos y tiene un valor más bajo ($374,05 por m3) en la categoría R4.

En cuanto al costo fijo, el monto es mayor para la categoría de menor consumo ($4416,67 para los R1), y es menor en las siguientes: $10.259,42 para R2-1°. $12.581,71 para los R2-2°; $15.587,09 para R2-3°; $20.183,51 para R3-1° y $23.966,59 para R3-2°.

Todas estas cifras corresponden a los valores sin impuestos (nacionales, provinciales o municipales) que se aplican e impactan en el valor final de las facturas.