El Gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones de aluminio, acero y sus derivados hasta fin de año

El Gobierno dispuso este miércoles una suspensión temporal de los impuestos aplicados a la exportación de aluminio, acero y sus derivados, con el fin de impulsar las exportaciones. La medida, publicada en el Decreto 726/2025 del Boletín Oficial, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que los países involucrados reduzcan sus tasas por debajo del 45%, lo que ocurra primero.

“La presente medida busca fortalecer la capacidad exportadora y dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos del país, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor industriales”, sostiene el texto oficial.

De acuerdo con lo que se detalla en el texto, firmado por el presidente Javier Milei, la alícuota de derechos de exportación se reduce desde este miércoles 8 de septiembre al 0% para los productos incluidos en la Nomenclatura Común del Mercosur.

El beneficio se aplicará solamente cuando las exportaciones se destinen a países que mantienen un arancel “ad valorem”, es decir, igual o superior al 45% sobre el valor de los bienes a exportar.

“La Argentina cuenta con capacidades productivas relevantes en los sectores de aluminio y acero, los cuales revisten carácter estratégico en la estructura industrial del país, generando volumen de exportaciones, empleo y valor agregado”, se argumenta en el decreto.

Además, apunta contra aquellos países que tienen el arancel de importación. “En los últimos años se han verificado prácticas de diversos países que, mediante la aplicación de aranceles de importación ad valorem de magnitud significativa, tienden a restringir el acceso de los productos de aluminio y acero al comercio internacional, configurando una forma de proteccionismo que afecta de manera directa la competitividad de las exportaciones argentinas”, agrega la medida.

Entre los productos alcanzados por la normativa, se encuentran: laminados planos de hierro o acero sin alear, aceros aleados en distintas formas, tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura y aluminio en bruto, barras, perfiles, alambres, chapas y tiras.