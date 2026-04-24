El Gobierno convoca una licitación privada para remodelar la terminal de Retiro

El Gobierno convocó este viernes una licitación privada para remodelar la terminal de ómnibus de Retiro tras 33 años de control de TEBA S.A, de Néstor Otero, que murió a fines del año pasado. Se trata de una iniciativa que presentó un grupo de empresas encabezada por Inverlat Investment, la compañía dueña de Havanna; Service Trade, del grupo inmobiliario Narváez, especializados en remates; Inversiones Peirod, de dos empresarios, Javier Peire y Matías Rodríguez; y BV Investment.

El llamado se oficializó a través del Decreto 273/2026, publicado en el Boletín Oficial. En la norma, se declara de interés público la iniciativa privada para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro y se convoca a licitación para modernizar la terminal, la más importante de transporte automotor de pasajeros.

La noticia fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales. “La Terminal de Retiro será licitada luego de 33 años para modernizar su estructura, ampliar su capacidad y avanzar en la transformación de una infraestructura clave que durante años no recibió las inversiones necesarias, afectando negativamente a la calidad del servicio”, escribió el funcionario de Javier Milei.

Cambios en Retiro

Y agregó: “En la terminal circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año con picos de hasta dos millones mensuales en temporada alta y opera más de 300.000 servicios anuales que conectan la ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional y países limítrofes. Estamos trabajando para que se desarrollen estos proyectos sin comprometer recursos del Estado, promoviendo la participación del sector privado bajo reglas claras, competitivas y transparentes”.

El mensaje de Luis Caputo sobre la modernización de la terminal de Retiro

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