El Gobierno espera que la inflación de febrero haya cerrado en torno del 6%

En sintonía con las estimaciones privadas, el Gobierno espera que febrero haya marcado una inflación de entre 5,8% y 6,2%, según contaron en el Ministerio de Economía. Por ese rango, confirmaron, se mueve el número que está manejando la Secretaría de Programación Económica, que dirige el viceministro Gabriel Rubinstein. Si ese dato fuera ratificado por el Indec el martes próximo, la suba de precios atravesaría el simbólico umbral de las tres cifras y llegaría al 100% en la medición interanual.

Que la inflación siga indomable no será una buena noticia para el Frente de Todos -con Alberto Fernández y Cristina Kirchner al mando- en el comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales. El segundo mes del año suele tener una inflación menor a la de enero (que fue del 6%) y termina siendo una especie de bálsamo antes de que marzo recaliente nuevamente los precios del primer trimestre. Por las subas de servicios regulados y particularmente de los alimentos, febrero hirvió.

Para que la marca interanual llegue al 100%, la inflación mensual debería ser superior al 5,3%, algo que ya preveían las consultoras privadas y que ahora estima el propio Palacio de Hacienda. La inflación en la Ciudad, conocida la semana pasada, mostró un avance de 6% en febrero, con una suba de 7,7% en alimentos y bebidas. El impacto más importante será para la carne, que tuvo un fuerte incremento en las últimas semanas de enero en el mercado de Cañuelas (mayorista) y que habría llegado a las góndolas con alzas de más de 20%, según los analistas.

La llamada “inflación de los trabajadores”, que calcula la UMET, relevó este viernes un avance de 6,3% para el mes pasado. Así, llegó al 101,8% interanual por primera vez desde 1990. La entidad advirtió además que el empleo privado registrado mostró un nuevo avance.

“Si miramos el vaso medio vacío, vemos que la inflación constituye el principal desafío para el éxito de cualquier estrategia económica. Si nos enfocamos en el vaso medio lleno, celebramos que, a pesar de este cuadro inflacionario, el salario real mejora y crece el empleo. No obstante, la suba de los precios le pone un interrogante a la sostenibilidad de la recuperación”, advirtió el director general del Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) y exministro de Educación de la actual gestión Nicolás Trotta. El kirchnerismo duro ya había alertado a través del CEPA que febrero sería un mes caliente. Allí esperaban un dato similar al de enero y además coincidían en el impacto de la carne, las tarifas de los servicios y la aceleración del dólar.

“El dato más relevante es que la inflación interanual perforó los tres dígitos por primera vez desde la salida de las hiperinflaciones de 1989-90 y se ubicó en el 101,8%”, indicó Trotta, y agregó: “En el primer bimestre del año los precios acumularon un alza del 12,1%. Esta suba, de mantenerse a lo largo de 2023, sería compatible con una inflación acumulada del 98,9%”.

“El proceso inflacionario actual, dadas las políticas implementadas, no va a reducirse. Llegamos a la conclusión de que tiene causas múltiples. No va a bajar a no ser que se implemente una política que ataque todos los frentes a la vez”, dijo Guido Zack, director de Economía de Fundar y profesor de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y de la UBA. “Una reducción del déficit fiscal y del financiamiento monetario, un equilibrio de la cuenta corriente como únicas medidas no alcanza. Tampoco un control de precios y salarios, una política de ingresos, sin una consistencia macro por detrás”, completó el experto.

“El Gobierno está intentando, con el acuerdo con el Fondo, financiar el déficit en el mercado y aumentar las exportaciones, pero con cepo es difícil”, advirtió Zack, y luego cerró: “El problema principal que tiene la situación actual es que los precios relativos no están alineados. El tipo de cambio es bajo y hay una brecha importante. Eso hace que se mantengan las expectativas de que el tipo de cambio suba y eso se traslada a la inflación. No están dadas las condiciones para que los precios se moderen. En febrero no esperamos que la inflación se modere particularmente y, si pasa, como sucedió en noviembre y diciembre, no será sostenible”.

A mediados del mes pasado, una vez conocido el número de inflación de enero, Rubinstein desistió de la meta que el ministro de Economía, Sergio Massa, se había fijado: comenzar abril con una inflación que empiece con el número tres. “Los fundamentos macroeconómicos, básicamente las políticas fiscales, monetarias y cambiarias, serían consistentes con tasas mensuales de inflación del 4% o menos”, agregó en un posteo en las redes sociales, en el que además explicó el impacto que tuvieron las subas estacionales de frutas y verduras en el IPC.

“Cabe señalar también la muy importante incidencia que tienen los aspectos inerciales, ligados al alto grado de indexación prevaleciente. En tal sentido, seguimos trabajando para hacer frente a este aspecto. Los acuerdos de precios firmados registran un elevado grado de cumplimiento, por lo que confiamos que la extensión de los mismos a muchos más rubros y productos nos permitirán ir reduciendo márgenes y los mencionados factores inerciales”, dijo el funcionario.

Y cerró con una definición contundente sobre el futuro cercano: “Seguimos trabajando desde la macro y desde la micro para que la inflación baje significativamente, y esperamos que, hacia fines de año, el IPC se acerque al 3%, con inflación en el año rondando 60%”. Ese mismo día, Massa se enojó con quienes le enrostraban la imposibilidad de alcanzar la meta fijada para abril y dijo que mantendrá el trabajo para mostrar una tendencia de la inflación a la baja. Se trata de una señal que todavía no aparece y que preocupa cada vez más a los mercados y a la política.