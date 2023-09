escuchar

Después de que el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, anunciara el pago de una suma fija no remunerativa por única vez de $60.000 a empleados del sector público y privado que se abonará en dos cuotas en septiembre y octubre y luego de que se publicara el decreto que instruyó a las empresas a abonarla, el Gobierno estableció hoy los casos en que ese dinero podrá ser absorbible por las paritarias.

Según la resolución 1133/2023 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social publicada hoy en el Boletín Oficial, la posibilidad de absorción para las asignaciones no remunerativa “se efectivizará siempre y cuando el mecanismo para absorberlas haya estado previsto en forma expresa en cláusulas de los Acuerdos o Convenios Colectivos de trabajo ya pactados para las remuneraciones devengadas en los meses de agosto y setiembre de 2023″. “En caso de no estar específicamente acordado, los aumentos salariales ya pactados no podrán ser objeto de absorción”, agrega.

Por otro lado, dice que las Comisiones Negociadores podrán, en las negociaciones en curso, acordar, mediante una norma expresa, la absorción de las asignaciones no remunerativas previstas en los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 438/2020. En caso contrario, los aumentos salariales que se pacten tampoco podrán ser objeto de absorción.

Cabe recordar que el pago del bono fue fuertemente resistido por distintas organizaciones empresarias, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (Fecoba), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

La UIA ratificó que el camino para las discusiones salariales son los acuerdos paritarios. En un comunicado indicó que las medidas para “reducir los impactos de la devaluación deben ser el ordenamiento de la macroeconomía y la lucha contra la inflación y no la alteración de las discusiones salariales a través de medidas unilaterales”. Añadió que los aumentos por decreto “colisionan con los consensos salariales ya firmados”.

Detalló que la industria argentina cuenta con 346 convenios colectivos de trabajo activos, con sus respectivos acuerdos para incrementos de remuneraciones y otros beneficios, y agregó que la “decisión unilateral y transversal” de establecer aumentos por decreto genera “superposición de porcentajes o sumas que entrarán en contradicción o solapamiento con las escalas establecidas por las partes libremente en el marco de los procesos de negociación, distorsionando los acuerdos alcanzados, pues las escalas responden a realidades técnicas y económicas diversas de acuerdo a cada actividad y/o rama”.

“La Federación de Comercio e Industria adhiere a la posición planteada por la mayoría de los representantes del sector privado y da cuenta de la imposibilidad del sector pyme de afrontar el bono extraordinario anunciado por el Ministerio de Economía de la Nación”, dijo Fecoba en un comunicado.

En el marco de una reunión convocada para tratar las medidas anunciadas, el titular de la Federación, Fabián Castillo, insistió en que, “al margen de que se trata de una imposición del sector público sobre el privado, las pymes no están en condiciones de hacer frente a incrementos salariales o bonificaciones especiales no contempladas en las paritarias naturales de cada sector”. “No logramos crecer, los insumos importados escasean, las ventas caen y no se logra establecer un marco natural de precios de referencia”, agregó.

Desde la Cámara de la Construcción, en tanto, argumentaron que “las compensaciones anunciadas serían tardías, incompletas y discriminatorias contra algunas empresas”.

“Ninguna circunstancia debe relativizar el papel de las negociaciones paritarias como único camino adecuado para cualquier recomposición del salario del sector. La aparición de otros mecanismos generaría complejidad operativa, pues no se adecuan a contratos para obras disímiles, pactados a largo plazo. Además, distorsionarían por largo tiempo las remuneraciones de las distintas categorías”, aseguraron.

