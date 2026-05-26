Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este martes 26 de mayo

Este martes 26 de mayo sigue el cronograma de pagos dispuesto por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para el quinto mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, entre otras prestaciones.

Las prestaciones de Anses se ajustan en un 3,38% Leandro Garcia

En mayo la actualización es del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para este tipo de reajustes, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente con los días hábiles, por lo cual se consideran los feriados y días no laborables al confeccionar el calendario, y las acreditaciones se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.

Cronograma de pagos de Anses para este lunes 26 de mayo

El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este lunes 26 de mayo:

Prestaciones Terminación del DNI Monto total a cobrar Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos 2 y 3 Entre $463.174,11 y $2.645.689,40 Prestación por Desempleo 2 y 3 Valor general Asignaciones familiares de PNC Todas las terminaciones Valor general Asignaciones Pago Único Todas las terminaciones Valor general

Las fechas y montos de las prestaciones de la jornada

Cómo consultar la fecha de cobro

Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:

Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.

Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.

Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.

Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.