El Gobierno logró más pesos de los necesarios para cubrir su déficit

Apalancado en el incentivo de tasas de interés atractivas, el Gobierno logró en la primera licitación del año más pesos de los que necesitaba para cubrir sus vencimientos de deuda. El monto a cubrir era de $352.000 millones y consiguió $436.000 millones.

Al informar el resultado, en el Ministerio de Economía enfatizaron: “Luego de la exitosa operación de conversión de activos realizada el 3 de enero, Economía obtuvo casi $420.000 millones en la primera licitación del año. Así, el Tesoro comienza el año con un financiamiento neto positivo de $64.132 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 118%”.

El menú de instrumentos ofrecidos constó de 7 títulos. “Se emitió una Lelite con vencimiento el 17 de febrero de 2023 exclusiva para Fondos comunes de Inversión. Se reabrieron, además, dos letras a descuento (S28A3 y S31Y3) con vencimiento el 28 de abril y el 31 de mayo próximos, respectivamente, y una letra ajustable por CER (X19Y3) con vencimiento el 19 de mayo de este año. Hubo una reapertura del bono TB27P con vencimiento el 27 de noviembre de 2027, y el nacimiento de una nueva letra vinculada a la cotización del dólar estadounidense con vencimiento el 31 de octubre de 2023. Por último, se reabrió un bono vinculado al dólar estadounidense (T3V3), con vencimiento el 28 de abril, exclusivamente para importadores”, detalló Economía.

Francisco Mattig, economista de Consultatio Plus, comentó que fue una buena licitación. “Vencían $352.000 millones y emitieron $436.000 millones, un rollover de 123%. Es decir, lograron cubrir los vencimientos, que eran desafiantes porque eran con el sector privado, y además consiguieron 84.000 millones de financiamiento neto, lo que pueden aplicar a cubrir el déficit de enero, o incluso guardarlo para déficits futuros si en enero las cuentas están balanceadas”, señaló.

Según Mattig, la clave de por qué tuvo exito está en las tasas. “El Ministerio de Economía terminó concediendo 82,85% TNA (arriba de 110% en términos efectivos anuales) en la Lede de abril, que es donde más éxito tuvo ($160.000 millones), mientras el mercado operaba hoy [por ayer] en niveles de 81,75% TNA (109,40% TEA). En la Lede de mayo también consiguió $76.000 millones, con una TNA muy superior a la del mercado secundario (86,7% vs. 85,4%”, explicó el economista.

Asimismo, Mattig afirmó que el nuevo instrumento, la letra dólar link con vencimiento en octubre, contribuyó en $66.000 millones, explicando una gran parte del financiamiento neto, lo cual, en su opinión, califica como una buena idea ex-post de la Secretaría de Finanzas. “En el resto no hubo demasiadas sorpresas: la Lecer de mayo no tuvo tanto éxito, demostrando que el mercado apuesta a que la inflación disminuya. El bono para encaje de bancos juntó $34.000 millones, una cifra relativamente modesta”, agregó el economista.

En tanto, Fernando Baer, economista senior de Quantum, opinó que no fue una mala licitación, aunque no se sabe cuánto fue participación del sector privado. “Pudieron empujar el horizonte a octubre con el dólar link. Aunque mas de la mitad fue a letras sumamente cortas. Se mantuvieron las tasas altas, pero levemente inferiores a las que se vieron en la licitacion de fines de diciembre de 2022. La tasa de rolleo estuvo en el orden de 120%. En síntesis, se mantiene la dinamica: muy corto plazo y tasas altas”, destacó el especialista.

Maximiliano Donzelli, head of Research en IOL invertironline, dijo que se trató de otra muy buena licitación del Tesoro. “Vencían unos $350.000 millones y consiguieron $436.000 millones. Esto implica dos cosas: primero, un roll over por encima del 100% (del 138%), y segundo, ya tienen cubierto con esto todo el mes, con lo cual la próxima licitación va a ser un extra que va a permitir generar financiamiento extra para el déficit fiscal y no requerir emisión monetaria”, analizó.

Al poner el foco sobre el monto, Donzelli opinó que se trató de un volumen muy bueno. “Sigue concentrado en instrumentos de tasa fija a corto plazo (el 71% son de este tipo); hubo algo de demanda interesante en lo que fue dólar link para los importadores, lo cual es medio cautivo. Y los que menos demandados estuvieron fueron los instrumentos ajustables por inflación, el dólar link sin un fin específico y el Badlar”, indicó el especialista.

En lo que se refiere a la tasa, en los tres instrumentos que están más dirigidos al mercado, como las dos Ledes y la Lecer, Donzelli precisó que esta última estuvo en línea con el mercado, ya que cerró a CER más 5, mientras que las otras dos tuvieron un rendimiento interesante, tomando la tasa efectiva anual, porque bajaron levemente la tasa respecto de la licitación anterior (1 punto), pero están por encima del rendimiento de un plazo fijo (111% para la letra que vence el 28 de abril y 113% la que vence el 31 de mayo). “Además, estos instrumentos fijan tasas, mientras que en el caso del plazo fijo lo más probable es que el Tesoro baje la tasa”, concluyó el economista.

