El Gobierno logró un acuerdo con bancos chinos por deudas en el financiamiento de dos megaobras

Las represas hidroeléctricas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic” -cuyos nombres fueron cambiados a Cóndor Cliff y La Barrancosa, respectivamente, durante el gobierno de Mauricio Macri- deberían estar en funcionamiento hace dos años. El plazo para la construcción y puesta en marcha de las obras en Santa Cruz era clave para empezar a pagarle a China el crédito que Xi Jin Ping y Cristina Kirchner firmaron en julio de 2014. El contrato estipulaba cinco años y medio de gracia para empezar la devolución del préstamo, tiempo en el que la Argentina debería haberlas tenido listas, para comenzar los desembolsos al gobierno de Pekín con los ingresos que generen las represas. Por problemas políticos, judiciales, técnicos y operativos, las obras no se finalizaron.

Con su inauguración pospuesta, llegó el momento de pagar y la Argentina se vio obligada a negociar con el grupo de bancos chinos, compuesto por el China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited.

Finalmente, se llegó a un pacto que fue publicado hoy en el Boletín Oficial mediante el decreto 269/2022. Se trata de un acuerdo de enmienda y restablecimiento al contrato de línea de crédito, cuyo monto original asciende a los US$4714 millones. Desde que se firmó el contrato, China envió fondos por US$1350 millones hasta que, el año pasado, cortó el financiamiento.

Movimiento de suelo y trabajos de obra en las márgenes del Río Santa Cruz. Allí se construirá la Represa Néstor Kirchner Horacio Córdoba - LA NACION

Las represas tienen un avance de obra cercano al 28%, en el caso de la Jorge Cepernic y de 18%, en el de la Néstor Kirchner.

A fines del año pasado, se previó que estarían en funcionamiento para octubre de 2023 y en marzo de 2027, respectivamente. Ambas obras aumentarían en 4,5% la oferta de energía eléctrica nacional. LA NACION consultó a fuentes oficiales sobre las nuevas previsiones para las obras, pero no recibió respuesta.

Las conversaciones con las autoridades chinas estuvieron lideradas por Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos y figura cercana al presidente Alberto Fernández. El estado de situación sumó un enfrentamiento más a la interna en el oficialismo. Hace un mes, el senador Oscar Parrilli, alfil de Cristina Kirchner, citó al funcionario del Ejecutivo a dar explicaciones en el Congreso sobre el avance de las obras con financiamiento chino, entre las que se encuentran las represas.

Parrilli solicitó que Gustavo Béliz dé explicaciones por obras energéticas.

Las partes acordaron restablecer el financiamiento de la obra, que desde que se cortaron los fondos extranjeros, continúo avanzando lentamente a base de transferencias del Tesoro Nacional. Se determinó que la cancelación de los montos se realizará en un período de 30 meses luego de la fecha de cierre financiero.

Además de recuperar el nombre con el cual el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, bautizó las represas en 2012, las acciones de la unión transitoria de empresas (UTE), que está a cargo de la construcción de las centrales, también volvieron a su composición original el año pasado. Está integrada en un 54% por la china Gezhouba, un 36% por Electroingeniería y el 10% restante le corresponde a la mendocina Hidrocuyo. Durante el gobierno anterior, y en medio de la causa Cuadernos, se especuló con que Electroingeniería vendiera su participación en la UTE, ya que el exvicepresidente de la empresa, Gerardo Ferreyra, estaba implicado en la investigación.