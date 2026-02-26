Video: así fue el emocionante momento en el que la esposa de Nahuel Gallo escuchó la voz del gendarme luego de 445 días

“Sucedió lo que estábamos esperando: Nahuel me llamó”. Con esa frase y la voz tomada por la emoción, María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, confirmó que el gendarme argentino detenido en Venezuela se comunicó con ella luego de 445 días.

El hecho tuvo lugar de forma totalmente sorpresiva, en el medio de una entrevista que la mujer estaba brindando en Radio del Plata. En LN+ revivieron ese estremecedor momento.

“Le permitieron una llamada después de 445 días de estar aislado e incomunicado”, relató la mujer en el estudio de radio después de la comunicación. Luego, agregó: “El pedido hoy en día tiene que ser más fuerte y es la libertad inmediata y que regrese pronto a casa”.

Sobre la situación de su esposo, Gómez dijo: “Él está muy esperanzado. Está lleno de ilusión”. Más tarde, reveló, en tono jocoso, el pedido que Gallo le hizo para hablar con su hijo: “‘Quiero hablar con el gordo’, me decía, pero yo le respondí que no, que el gordo estaba en el jardín”.

Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes.



Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuelYA pic.twitter.com/sXQif0gP2M — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) February 26, 2026

Según Gómez, el gendarme también preguntó por su madre y sus abuelos. “Le dije que todos estaban bien, y que todos seguimos luchando por él”, revivió la mujer.

La actualidad de Nahuel Gallo

El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina —detenido desde el 8 de diciembre de 2024 bajo acusaciones de terrorismo, que su defensa califica de arbitrarias y sin debido proceso— se había sumado el viernes pasado a una huelga de hambre iniciada por más de 200 presos políticos, protesta que levantó para poder realizar el llamado.

Según el testimonio de activistas de derechos humanos, la medida fue en demanda de celeridad del proceso de excarcelaciones, que ocurrió a cuentagotas desde el 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria interina, anunció medidas en favor de la reconciliación en Venezuela.

Tras 14 meses en desaparición forzada, el gendarme argentino Nahuel Gallo pudo llamar por primera vez a su pareja, @gg_alexand95764. Para poder hacer la llamada tuvo que levantar la huelga de hambre que duró cinco días.



Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a… pic.twitter.com/ov9LKztbrn — Elisa Trotta (@EliTrotta) February 26, 2026

Quien también se hizo eco de la comunicación del argentino apresado en Venezuela con su esposa fue la activista venezolana Elisa Trotta.

En su cuenta de X, escribió: “Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a escuchar a Nahuel después de tanto y seguimos exigiendo su inmediata liberación. La de él, la de Germán Giuliani y la de cada preso político del régimen chavista”.