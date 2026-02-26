LA NACION

Terror a bordo: así fue el momento en el que un violento oleaje sacudió a un crucero que venía de Brasil a Buenos Aires

El hecho ocurrió el lunes, cuando un inesperado movimiento del agua impactó de lleno contra el buque Costa Favolosa generando pánico entre los pasajeros; las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales

El comedor de la embarcación fue el epicentro del caos
Como en el Titanic”. Esa fue una de las frases más repetidas a bordo del buque Costa Favolosa tras ser embestido por un violento oleaje. La embarcación, perteneciente a Costa Cruceros, había salido este lunes desde Río de Janeiro con destino en Buenos Aires.

El hecho generó pánico entre los pasajeros y las imágenes, transmitidas en LN+, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Terror en un crucero
En las imágenes registradas por uno de los pasajeros pudo verse que el epicentro del caos fue el comedor. En ese punto de reunión del crucero volaron platos y sillas. La tensión se extendió durante varios minutos, provocando caídas y avivando el pánico.

La embarcación es de un gran porte
Debido a la falta de información por parte del personal del crucero, la confusión de los turistas no fue aplacada con rapidez. El barco se mantuvo inclinado por alrededor de cinco minutos, generando una sensación de incertidumbre muy profunda.

Tras el evento, el comedor quedó transformado en un gran desorden, con restos de comida y bebida en el suelo, y las mesas completamente desarmadas.

Las autoridades declararon que si bien se registraron heridos, las lastimaduras fueron leves. Además, aseguraron que no hubo que lamentar víctimas fatales.

