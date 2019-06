El Gobierno pidió más datos al sector eléctrico por el apagón

El apagón afectó a casi todo el país y Uruguay Crédito: Fernando Massobrio

Cammesa, la compañía estatal a cargo del despacho de energía, solicitó información a las generadoras y a las distribuidoras

En un primer momento se estimó que para ayer iba a haber un informe preliminar con la cronología de los hechos del domingo pasado, cuando un apagón masivo dejó sin luz a casi toda la Argentina y a Uruguay. Pero la magnitud del programa implicó el pedido de más información, y ayer el Gobierno decidió solicitarles a las más de 350 generadoras y a las más de 80 distribuidoras sus informes para compaginar y chequear los datos.

Ya no alcanza solo con las "cajas negras"-el historial de procesos- de Transener, la responsable del transporte de energía, y de Cammesa, la empresa estatal encargada del despacho de electricidad, como habían dicho funcionarios y ejecutivos el día después del corte total de luz.

Así, los tres actores que forman el mercado eléctrico tendrán que brindar información: las distribuidoras -que representan la demanda de energía, junto con los grandes usuarios industriales-, las generadoras -a cargo de la oferta- y la transportista, que es donde se originó la falla en primer lugar. En este mercado, la demanda y la oferta siempre tienen que estar balanceadas.

El domingo, al quedar fuera de servicio dos líneas de transmisión paralelas -Colonia Elía-Belgrano y Colonia Elía-Campana-, había demanda en el centro del país (incluida el área metropolitana de Buenos Aires, donde está el mayor consumo), que no estaba siendo abastecida. Al mismo tiempo, se produjo una sobreoferta en el norte, que no tenía consumidor.

"La autopista quedó interrumpida. Del sur llegaba energía proveniente de la represa El Chocón, pero no era suficiente", dijo anteayer Carlos García Pereira, de Transener, para explicar por qué el sistema "se fue de servicio".

En la madrugada del domingo, el país estaba con 13.000 MW de demanda. La central Yacyretá -situada en Corrientes- aportaba 1770 MW y Salto Grande -en Entre Ríos-, otros 1150 MW. Adicionalmente se importaban 1000 MW desde Brasil. Por lo tanto, el Litoral aportaba 3920 MW hidroeléctricos de tres centros oferentes puntuales, que representaban el 30% de la oferta. Sumadas las centrales localizadas en el corredor Campana-San Lorenzo, que generaban 1665 MW esa mañana, desde el noreste bajaban al centro del país 5585 MW.

Tanto Transener como Cammesa dijeron que el sistema de transporte podía soportar esa capacidad de transmisión, aun con la línea Colonia Elía-Campana fuera de servicio por mantenimiento de la torre 412.

El problema fue que ocurrió un desperfecto en el "bypass" que se había instalado entre ambas líneas, justamente para aprovechar la mayor cantidad de energía hidráulica, que es más económica. En el sistema eléctrico ocurren este estilo de desperfectos todo el tiempo, dicen los expertos, pero estos eventos, con tan alta cantidad proporcional de energía transmitida, produjeron una variación de la frecuencia de 50 Hz del sistema, que llevó a activar las protecciones de desconexión automática de generación (DAG).

"Un avión no despega si no tiene todos los parámetros de seguridad para hacerlo. Lo mismo ocurre en Cammesa. Hay una demanda, una oferta y una limitación de transporte, que son las líneas. No se ordena el despacho de energía si no está dentro de los parámetros de seguridad. Para ello hay sistemas que utilizan algoritmos muy sofisticados que consideran todas las variables", dijeron en la compañía.

Para los próximos 10 días que quedan para finalizar los trabajos en la torre 412, Cammesa y Transener decidieron reemplazar la energía hidráulica que se estaba importando de Brasil por centrales térmicas locales, que producen energía más cara.

"Es por una cuestión de seguridad exagerada para evitar cualquier cosa que se nos pueda estar escapando antes de que termine el análisis. Como sabemos que la falla se originó en esa zona, trataremos de que esté lo más liviana posible, pero estamos seguros que cuando se ordenó el despacho de Brasil, el transporte estaba dentro de los parámetros de seguridad", enfatizaron.