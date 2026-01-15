Cortes de luz, en vivo: reportan un apagón masivo en el AMBA en medio de la ola de calor
El corte de suministro afectó al menos a cuatro millones de personas; hasta cuándo podría extenderse; los comunicados de Edenor y Edesur; además, rige el alerta amarilla por las temperaturas extremas
Cómo cuidar tu casa y prevenir daños en los electrodomésticos
Los cortes de luz no solo afectan la rutina diaria de cada persona, sino que también pueden poner en riesgo la integridad de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Ante esta realidad, es crucial estar preparados y contar con estrategias efectivas para prevenir el caos en el hogar.
Una jornada accidentada
Debido a las fallas en los semáforos por la falta de energía eléctrica, esta tarde se registró un accidente vial en la intersección de las avenidas Scalabrini Ortiz y Córdoba. No hubo que lamentar heridos de gravedad.
Los barrios que se quedaron sin luz
El apagón se reportó pasadas las 14hs, cuando distintos vecinos de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano comenzaron a denunciar cortes de luz masivos en diversos puntos del AMBA.
El área más afectada fue la comprendida por Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez y Vicente López.
Cuatro millones de afectados
Entre las 14.45 y las 15.45hs, al menos cuatro millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedaron sin suministro eléctrico debido a una falla técnica en una subestación de la distribuidora Edenor.
Cerca de las 16hs, el 85% del servicio se había normalizado.
Semáforos: las zonas afectadas
Desde el Gobierno porteño, informaron que en la Ciudad “se registran 150 semáforos que se encuentran fuera de servicio”.
Entre los cruces más relevantes afectados se encuentran:
- Av. del Libertador y Av. Dorrego
- Av. Santa Fe y Av. Juan B. Justo
- Av. Las Heras y Coronel Díaz
Línea D, en funcionamiento
Emova informó que presta servicio completo entre cabeceras y todas las líneas de subterráneos funcionan con normalidad.
Edesur: 84.900 usuarios sin servicio
Según la empresa que brinda el suministro, a las 15:45hs el número de afectados era de casi 85.000 usuarios en toda la Ciudad.
Recomendaciones ante el apagón masivo
Desde Edenor y Edesur recomendaron priorizar un uso medido del suministro eléctrico. En concreto, sugirieron utilizar el aire acondicionado en 24°, a fines de “climatizar los ambientes en uso”.
Por otro lado, hicieron hincapié en “alternarlo con el ventilador, que consume hasta 10 veces menos de energía”.
La situación en el subte
Según las últimas actualizaciones de la concesionaria Emova, “la línea D presta un servicio limitado entre Catedral y Pueyrredón debido a un corte de suministro eléctrico ocasionado por causas ajenas a la empresa. El resto de las líneas funcionan con normalidad. No quedaron formaciones en túnel”.
El sistema ferroviario también afectado
Por el apagón masivo, la línea Mitre reportó problemas y los servicios de los ramales Tigre, Suárez y el Tren de la Costa están interrumpidos. A su vez, se registran algunas demoras en el San Martín.
Edenor: 454.941 usuarios sin servicio
Según la empresa que brinda el suministro, a las 15:10hs el número de afectados rozaba el medio millón de usuarios.
Un antecedente reciente
En vísperas de Año Nuevo miles de usuarios vivieron una situación similar a la de las últimas horas, donde vecinos de la Ciudad y el conurbano no tuvieron suministro eléctrico por varias horas.
En aquel entonces, el número de damnificados llegó a 40.000 siendo Alejandro Korn, Almagro, Avellaneda, Berazategui y Parque Patricios, las zonas más perjudicadas.
CABA: ola de calor confirmada
Las altísimas temperaturas que afectan el área metropolitana de Buenos Aires ya no solo son motivo de padecimiento y de conversación cotidiana de los habitantes que no encuentran alivio ni durante la noche, con un descanso interrumpido por el agobio. Ahora, pasaron a los registros oficiales: los meteorólogos confirman que la ciudad de Buenos Aires ingresó desde ayer en la primera ola de calor del verano.
Un evento de este tipo se define cuando las marcas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante tres días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores umbrales que dependen de cada localidad. Para la Capital deben cumplirse dos condiciones cada jornada: una mínima superior a 22°C y una máxima mayor a 32,3°C.
15 ENEI⚠️#Alertas para hoy:— SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 15, 2026
⛈️ #Tormenta
⚠️Lluvias intensas
🟧60-90mm con ráfagas ≥ 90km/h
🟨20-50mm con ráfagas ≥ 70km/h
🧊 Granizo
🥵 Temperaturas extremas: #Calor
🟧 Efecto moderado a alto en la salud
🟨 Efecto leve a moderado en la salud
+ info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/4teLmN7RVN
Los semáforos también afectados
Los semáforos apagados se reportaron en puntos críticos como Avenida del Libertador. La página del Ente Regulador de Energía (ENRE) está caída, por lo tanto, los usuarios no pueden consultar el estado de la red.
Las advertencias de Edenor
🌧️ Alerta meteorológica— Edenor (@Edenor) January 15, 2026
El @SMN_Argentina informa alerta amarilla por tormentas para las próximas horas en toda nuestra área de concesión.
Se espera abundante caída de agua en cortos periodos e intensa actividad eléctrica.
👉 Ante cualquier situación de riesgo, mantené… pic.twitter.com/EV63h1QpcL
Cuáles son los barrios afectados por los cortes
Pasadas las 14hs comenzaron a registrarse varios cortes de suministro de electricidad en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trataría de un apagón masivo que afectó a diversos barrios porteños, como Palermo, Recoleta, Urquiza, Caseros, entre otros.
