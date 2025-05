El Gobierno relacionó el incendio en una fábrica de pañales con una licitación del PAMI que generó polémica

La Argentina es pendular, va de un extremo al otro. En este caso, un incendio en una planta de pañales descartables bien pudo ser un siniestro. Pero, el propio Gobierno se encargó de empujar el péndulo al lado opuesto, ya que lo relacionó a una presunta acción de intimidación, casi mafiosa.

Este nuevo capítulo de la disputa que mantiene la Casa Rosada con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) empezó con humo negro. Una fábrica y depósito de pañales perteneciente a la empresa Liberty, ubicada en la calle Alvear 3700, en Lomas de Mirador, en La Tablada, partido de la Matanza, amaneció ardiendo este viernes 30 de mayo.

Según reconstruyó el móvil de LN+, en base al testimonio de vecinos y bomberos que trabajan en el lugar, las llamas empezaron a devorar esta madrugada el predio de 20.000 metros cuadrados en el que se desempeñan más de 150 personas, y recién pasada la media mañana se logró contener el fuego.

Incendio fuera de control en una pañalera de Lomas del Mirador Ricardo Pristupluk

Por la tarde, aquel siniestro tomó otro color. “Los pañales tienen olor a pis y humo -escribió el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en su cuenta de X-. El presidente Javier Milei dijo que venía a quebrar el sistema de la casta que nos empobreció por décadas. Un sistema que usó al Estado y la política como cómplice necesario para robarnos. Quizás escucharon a Manuel Adorni contar como el ministro [de Salud] Mario Lugones destapó un escándalo en la compra de pañales del PAMI".

Se refería a una licitación mediante la que el PAMI entregó el servicio de entrega de pañales a domicilio. En medio de internas políticas y denuncias por corrupción, el PAMI adjudicó la distribución nacional de pañales para adultos a la empresa Urbano Express, en una licitación relámpago que reconfigura uno de los contratos más importantes de ese organismo. Cuando se hizo el llamado, el documento solicitó a las empresas a presentar propuestas para el servicio de distribución domiciliaria de pañales por un período de 36 meses y un presupuesto total de $466.554 millones.

Convenio que habrían suscripto en COFA, según publicó Federico Sturzenegger en su cuenta de X

Convenio que habrían suscripto en COFA, según publicó Federico Sturzenegger en su cuenta de X

Así las cosas, los proveedores de pañales de adultos dejaron entregar el producto al organismo y debían empezar a negociar con la empresa que ganó, una sociedad vinculada a uno de los hermanos Román (Walter y sus hijos, dueño del 70% de las acciones de la empresa) y al Grupo Clarín (en rigor, a través de la empresa AGEA).

Continuó Sturzenegger: “Resulta que [PAMI] decidió desarmar un sistema incontrolable (que implicaba pérdidas estimadas de $5000 millones al año) a través de una licitación con entrega a domicilio. Pero he aquí que las empresas proveedores organizadas por COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina (la que no quiere que te puedan vender los remedios de venta libre fuera de farmacias) habían liderado la firma de un acuerdo donde los ofertantes se obligaban a no participar (Art. 1) y hasta se imponían multas a quien lo hiciere (Art. 2). En mis 40 años de ejercicio profesional, en todos mis libros de políticas de defensa de la competencia nunca vi nada igual. Es un caso que quedará en la historia. Copio el acta aquí, porque estoy seguro que nadie me podrá creer que algo así pueda ser real (legal seguro que no es). El Ministro ya derivó el tema a las autoridades de Defensa de la Competencia, que nunca tuvieron un caso más fácil y rápido para dictaminar."

El punto es que ese supuesto acuerdo de no competir o proveer habría sido roto por uno de ellos, seducido por Urbano Express para ser proveedor de los pañales. Y entonces, concluye Sturzenegger: “El Ministerio de Salud obviamente hizo la licitación y tuvo oferentes porque una empresa estuvo dispuesta a quebrar el acuerdo y proveer los pañales a un precio más barato. El lunes esa empresa empezaba a proveerle al PAMI. Hoy está en los medios porque su empresa fue devorada por un incendio. ¿Casualidad o causalidad? Que cada uno saque sus propias conclusiones."

Según informaron en el Gobierno, la provisión de pañales no quedará desabastecida porque en la empresa logística ya había un stock para repartir.

La polémica licitación se tornó en una propuesta logística más que de pañales. Y, desde entonces, la disputa entre el Gobierno y las históricas proveedoras se tensó. De hecho, en los pliegos, la empresa ganadora puede o no comprar el producto en el país. “Incluso lo puede importar”, dijo el ministro. El punto es que una de ellas decidió venderle a la compañía logística. El incendio de hoy, según el Gobierno, podría tener que ver con esa postura.

En la Comisión de Defensa a la Competencia, consultados por LA NACION, informaron que ya está iniciado un expediente, aunque no hubo más información sobre el punto.

En COFA no hubo respuesta oficial, aunque admitieron que el asunto está en manos de sus abogados. Sin embargo, desde el sector farmacéutico dijeron que la licitación “estuvo hecha a medida de Urbano” y que hace 12 años que el sistema anterior funcionaba con toda la cadena: pañaleras, droguerías y farmacias. “El PAMI sacaba resoluciones, decía cuánto salía cada pañal y se pagaba. Ellos ponían el precio, no la industria. Ahora se cambió el modelo para hacerlo puerta a puerta”, indicaron.

Al ser consultados sobre el porqué de aquello de la licitación a medida, la fuente, que conoce el proceso, expresó: “Pidieron la cantidad de vehículos que tienen ellos y los racks que tienen ellos. De hecho, ni Andreani ni Correo Argentino se presentaron”.

Fuentes de Urbano Express reconocieron que Liberty y Nochísimo son los proveedores principales, ambos validados por el PAMI, aunque tienen planes de importar de Brasil. “Está garantizada la entrega para empezar a repartir”, dijo un ejecutivo de la empresa.

Entre los farmacéuticos recuerdan que, en 2017, Liberty había sido “observada” por el PAMI por “entregar paquetes con menos unidades que las consignadas”.

En la empresa sostienen en que en tres semanas pueden recuperar la producción. “No es un tema crítico, porque había stock para viarias semanas. Para nosotros son paquetes y Urbano hace muchos años que hace esto. Nosotros nos concentramos en asegurar la operación”, sostuvieron en la compañía logística.

Respecto de la carta a la que alude el ministro, la fuente admitió que existió la iniciativa de hacer un preacuerdo con las pañaleras para ofrecer un servicio que consistía en que la farmacia lleve a domicilio, pero como no se presentaron, no se terminó de firmar, al punto que no está rubricado por COFA.

Así, se sumó un capítulo más a una disputa que ya había empezado hace un tiempo, cuando COFA presentó una acción de inconstitucionalidad contra el DNU 70, junto con una medida cautelar solicitando su suspensión ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

El punto crítico es la desregulación mediante la que se permitía que se vendan medicamentos en cualquier comercio y no solo farmacias, sino también kioscos, supermercados, estaciones de servicios y más establecimientos. Además, habilitaba que no sea requisito obligatorio que el farmacéutico permanezca en la farmacia para dar atención al paciente.

Como se dijo, el Gobierno plantó la duda. “¿Causalidad o casualidad?“, se preguntó Sturzenegger. La acusación no es menor. Se trata, ni más ni menos que de un accidente o una presunta intimidación. No da lo mismo, más aún, cuando en el medio hay un contrato de varias cifras, nada menos que unos 460 millones de dólares.

Con la colaboración de José Luis Brea e Ignacio Grimaldi.