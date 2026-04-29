Sturzenegger impulsa una ley para que existan empresas gestionadas 100% por inteligencia artificial

El Gobierno planea enviar al Congreso un nuevo paquete de medidas desregulatorias, que abarca el mercado de capitales, la industria de seguros y la reforma de las leyes de cabotaje fluvial y de sociedades comerciales. Esta última incluirá un capítulo disruptivo: la creación de empresas gestionadas íntegramente por inteligencia artificial.

Así lo adelantó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger durante su disertación el martes en ExpoEFI. Según explicó, el objetivo es anticiparse a un escenario en que, en una década, gran parte del PBI sea generado por agentes de IA.

Robots circularon por los pasillos de ExpoEFI Fabian Marelli

“En diez años, el PBI va a estar conformado por agentes de IA. Si creamos el régimen jurídico para que estos agentes se incorporen en la Argentina, podríamos ser 50 millones de argentinos y 50 millones de agentes de IA produciendo para todo el mundo, pero que pagan impuestos acá“, explicó.

Y añadió: “Si logramos dar en la tecla, podríamos gravar a una tasa atractiva. Es algo simpático, pero tal vez muy transformador en lo que estamos trabajando. Hay que mirar para adelante, mirar lejos, para aprovechar las oportunidades de hoy”.

Otras leyes que impulsa el gobierno

Sturzenegger también adelantó otros proyectos. Esto incluye la Ley Hojarasca, que busca eliminar entre 70 u 80 leyes obsoletas, que considera como el “camino necesario para la depuración legislativa”.

Luis Caputo, Ministro de Economía durante la ExpoEFI 2026 Fabián Marelli

Además, se enviará un proyecto al Congreso sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, que tendrá una derogación parcial de la Ley de Tierras, que permitirá que lleguen aproximadamente US$15.000 millones de inversión extranjera directa.

El plan oficial también incluye cambios en la Ley de Defensa de la Competencia. “En la Argentina, lo más peligroso para la competencia es el Estado”, sentenció el ministro.

En quinto lugar, mencionó que habrá una ley de reforma del Estado, que tomará decretos delegados que no prosperaron el año pasado y redefiniciones de la competencia del Estado.