El Gobierno renovó toda la deuda que vencía y logró mayores plazos y menores tasas

El Gobierno captó hoy del mercado local $8,5 billones, un monto que no solo le alcanza para hacer los pagos por vencimientos más próximos que enfrenta, sino que le aportaría entre $800.000 y $900.000 millones cash a sus arcas.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $8,50 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,38 billones.



Esto significa un rollover de 111,77% sobre los vencimientos del día de la fecha.



✅ LECAP/BONCAP a:



27/2/26…

Lo hizo tras una licitación que marcó el comienzo de la gestión de Alejandro Lew al frente de la Secretaría de Finanzas. Se recibieron 4088 ofertas de compra por un total $9,38 billones y se colocaron seis de los ocho títulos ofrecidos (tres a tasa fija, uno a tasa variable y dos con capital ajustable por inflación), tras declararse desierto el llamado para suscribir un bono TAMAR por vencer a mediados de 2027 y una Letra dólar-linked por caducar a mediados de enero, que había sido solicitada por solo US$19 millones.

Esto último es algo que confirma que se apagó el apetito del mercado por los instrumentos que aportan cobertura cambiaria.

El nivel de demanda que hubo permitió abaratar fuerte el costo del financiamiento y, al mismo tiempo, estirar los plazos de colocación, para ir dejando atrás el cortoplacismo que había regresado en los últimos meses.

Por caso, por las Letras Capitalizables (Lecap) cortas -por las que había pagado casi 60% en septiembre y 44% hace dos semanas, en medio de la incertidumbre preelectotal- ahora pudo pactar una tasa del 35,9%. Y se triplicó el plazo promedio, pasando de 30 a 104 días. Lo mismo pasó con el margen de tasa solicitado por encima del ajuste por CER del capital de los bonos, que se hundió del 22,91% (última referencia, al 10 de septiembre) al 9,5% actual.

Alejandro Lew, nuevo secretario de Finanzas, junto a Luis Caputo Ministerio de Economía

Solamente aumentó el spread sobre la tasa TAMAR respecto al último antecedente (también de septiembre). Subió de 2 a 5%, aunque hay que tener en cuenta que en el primer caso se trató de una colocación a 4 meses, y la de hoy fue a 10 meses.

Vale señalar que este resultado lo logró Economía, en parte, gracias a un trabajo previo. En la previa, se encargó de reducir el compromiso de pago más próximo, al canjelarle ayer un bono que tenia en cartera el Banco Central (BCRA) por otro por vencer más adelante (gracias a las recompras que recientemente había realizado en el mercado, para impulsar una mejora en sus cotizaciones que ayudara a bajar sus tasas de rendimiento).

“Le tomó la LECAP S10N5, por vencer el lunes y dio a cambio la S16E6, que caduca a mitad de enero por hasta $3 billones. Aunque el resultado aún no fue informado, estimamos que, tras esta operación, los vencimientos totales que enfrenta el Tesoro se ubicarían en torno a $7,8 billones”, detallaron al respecto en su informe diario desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Además, por si no bastara, el Banco Central -aunque dice que las tasas son endógenas, es decir, las fija el mercado- se encargó hoy de disminuir del 25% al 22% nominal anual la tasa que ofrece en simultáneas para tomar pesos a 1 día, señal con la que buscó incitar a los bancos a ser más proclives a volcar su liquidez ociosa a títulos cortos ya en el mercado (los que ofrecía en esta licitación de ese tipo vencían recién en 104 días), y dio un empujón extra a la baja de tasas.

“Comprimió fuerte el tramo corto de la curva de tasa fija, luego que el BCRA bajará la tasa a la que toma en simultáneas de 25% TNA a 22%. Los títulos con vencimiento este año ya se acercan a rendimientos de 26,8% TIR - 2% TEM“, observó el analista Javier Giordano de CFA.

Para los analistas, el resultado de la licitación no solo fue “bueno”, sino que confirma que el mercado de pesos entra en una etapa de rápida normalización tras las elecciones, lo que le permite al Gobierno impulsar una baja de tasas sin impacto, al menos por ahora, sobre la demanda de dólares.

“Este resultado implicaría un roll-over del 111,8%, si se toman vencimientos por $7,6 billones y teniendo en cuenta que el comunicado con los montos del canje que le hizo al Banco Central no se publicó. Lo hizo habiendo ofrecido instrumentos variados”, evaluó el economista Federico García Martínez.

“Volvió a declarar desierta las LELINK, y colocó montos relevantes de CER (tras la normalización de la curva) y TAMAR. Además, concretó la colocación a mayor plazo promedio ponderado desde la que realizara a fin de enero del corriente año”, destacó

RESULTADOS LICITACIÓN MECON



Colocó ARS 8,50 B habiendo recibido ofertas por ARS 9,38 B. Sin info completa que permita conocer los vencimientos de la fecha (el comunicado con los montos del canje no se publicó) reporta roll-over de 111,8%; implica vtos por ARS 7,6 B y…

“Si bien el Tesoro pagó algo de ‘premio’ respecto a los rendimientos del mercado secundario, no hay que perder de vista que lo hizo para estirar duration, colocando buena parte de los vencimientos en títulos del segundo semestre del 2026 en adelante. Esa decisión tras haber comenzado a aflojar el apretón monetario, nos parece prudente”, evaluó el analista Federico Broggi, de IEB+.

Lo que viene...

El dato al respecto es que $5 billones, de los $8,5 billones tomados (es decir, casi 60%) fueron invertidos en papeles que vencerán luego de finalizado agosto del 2026, lo que ayudará a descomprimir la carga de vencimientos por unos $30 billones que se había acumulado de aquí a fin de año.