El Gobierno sigue con la concesión de rutas nacionales: autorizó la licitación de más de 3900 kilómetros

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, autorizó este lunes un nuevo llamado de licitación pública nacional e internacional para la concesión de varios tramos de rutas nacionales. La medida incorpora más de 3900 kilómetros en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, Chaco y Mendoza.

De esta forma, la Resolución 174/2026 que se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial estableció que la Etapa III de la “Red Federal de Concesiones” conformará a tramos de las rutas 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016 y entra en su “etapa final”.

Según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, los kilómetros que se suman estarán distribuidos en “ocho tramos estratégicos” que atraviesan 11 provincias, “lo que permitirá alcanzar un total superior a los 9000 kilómetros concesionados en todo el país”.

“La estimación es que esta última etapa será adjudicada para fines de mayo, y con ello ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país”, destacó en su cuenta de la red social X.

“Con el fin de garantizar la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”, aclara el documento con la firma del ministro Caputo. La medida funciona bajo el marco de la Ley 17.520 y el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Desde el gobierno de Javier Milei también destacaron que la Red Federal de Concesiones busca “mejorar los estándares de operación y mantenimiento”, “optimizar la seguridad y la calidad de los corredores”, y “generar beneficios concretos para los usuarios y para el desarrollo productivo de las economías regionales”.

“La Red Federal de Concesiones es posible gracias a que se generaron las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales y de esta manera, eliminar la necesidad de aportes del Tesoro nacional, reemplazando un esquema basado en financiamiento público por uno sustentado en la inversión privada", resaltaron desde la administración mileísta.

Las rutas que serán concesionadas por el Gobierno.

“Se recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, el cual hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios", remarcaron, en un contexto en el que la obra pública permanece suspendida desde el inicio de la gestión de Milei.

Para esto, el Gobierno creó el proyecto Red Federal de Concesiones, que prevé transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de tramos de la red vial nacional con el objetivo de reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas.

En tanto, tal como consignó la Resolución de este lunes, el plazo final para la presentación de ofertas para la licitación será el 18 de mayo de 2026, a través de la plataforma CONTRAT.AR. A través de una comisión evaluadora ad hoc que llevará adelante el proceso, el llamado a licitación estará abierto por un plazo de siete días durante los cuales quienes cumplan los requisitos podrán aplicar.