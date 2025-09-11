El Gobierno simplificó los trámites para exportar por vía aérea

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definieron este jueves aplicar cambios en los trámites para exportar por vía aérea. Según el Gobierno, esta nueva normativa, que se implementó a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), no solo simplificará el papeleo, y “optimizará los procedimientos” sino que también reducirá errores y facilitará las ventas al exterior.

La medida se efectivizó mediante la Resolución General 5756/2025, publicada en el Boletín Oficial. “Representa un paso significativo hacia la digitalización de los procesos aduaneros”, aseguraron.

El nuevo sistema integra y automatiza dos documentos fundamentales para las exportaciones aéreas:

Relación de Carga (Manifiesto de Carga de Exportación)

Manifiesto de Consolidación de Exportación

Ambos documentos desde ahora se gestionan directamente a través de un aplicativo web conectado al Sistema Informático Malvina (SIM), y así quedan eliminados los procesos manuales, por lo que se reducirán los tiempos de tramitación, según ARCA.

Además, la normativa estipula el procedimiento operativo para el registro de los manifiestos de exportación aérea e incorpora la ratificación de autoría, la confirmación de partida y la presentación automática ante el servicio aduanero.

A su vez, el agente de transporte aduanero del medio de transporte (ATA MT) y el agente de transporte consolidador deberán actuar como depositario fiel de la documentación, para así garantizar la transparencia y la trazabilidad del proceso.

En base al Gobierno, las empresas exportadoras se verán beneficiadas por tres factores: un menor tiempo de gestión, porque los trámites se realizarán de forma “más rápida y eficiente”; mayor trazabilidad en el proceso, y reducción de errores porque “la automatización minimiza las equivocaciones en la documentación”.

La normativa publicada este jueves derogó las resoluciones 2458/94 y 3148/88, que tenían más de 30 años de antigüedad.

“De esta manera, ARCA avanza en la mejora de la calidad de los servicios brindados a los usuarios aduaneros, la promoción del cumplimiento de las obligaciones tributarias, al tiempo que optimiza el control del personal de la DGA sobre las mercaderías que egresan del país”, sentenciaron desde la Casa Rosada y dijeron que las pautas, el manual de usuario y los pasos para realizar este nuevo procedimiento estarán disponibles en el micrositio “Manifiestos de Carga de Exportación” dentro del portal web oficial de ARCA.