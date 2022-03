El gobierno ucraniano recibirá donaciones en criptomonedas a través de un sitio web

El gobierno de Ucrania oficializó la creación de un sitio web para recibir donaciones de criptomonedas. La plataforma permitirá a personas de cualquier lugar del mundo transferir nueve tipos de criptomonedas directamente el banco central del país.

Las monedas habilitadas son: Bitcoin, Ethereum, Tether, Polkadot, Solana, Dogecoin, Monero, ICON y NEO N3. También aceptan transferencias de dólares estadounidenses, australianos, canadienses, libras y euros. En tan solo horas de lanzado, la campaña ya acumula US$49.545.048 de los US$200.000.000 que planea recibir. El desarrollo fue hecho en alianza con las firmas de criptomonedas FTX y Everstake.

En particular, la iniciativa es impulsada por el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania. Los fondos se utilizarán para programas de ayuda humanitaria y para las fuerzas armadas del país.

“La criptocomunidad no quiere quedarse al margen y ver a los ucranianos sufrir la agresión no provocada de la Federación Rusa y el subsiguiente desastre humanitario, no visto en Europa desde la guerra de los Balcanes”, dice la página web.

Aid For Ukraine, el programa, cooperará con el intercambio de criptomonedas FTX, que convertirá los fondos criptográficos recibidos en dinero fiduciario y enviará las donaciones al Banco Nacional de Ucrania. Esto marca la primera instancia de un intercambio de criptomonedas que coopera directamente con una entidad financiera pública para proporcionar un conducto para las donaciones de criptomonedas.

“Cada casco, chaleco antibalas y dispositivo de visión nocturna salvan la vida de los soldados ucranianos. Por lo tanto, debemos continuar apoyando a nuestros defensores. ¡Muchas gracias a todos los miembros de la criptocomunidad por apoyar a Ucrania!”, dijo Mykhailo Fedorov, ministro de Transformación Digital.

Para donar: https://donate.thedigital.gov.ua/.