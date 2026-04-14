El 1 de julio entra en vigor la ley de Newsom que regula las apps de remesas en California: qué pasa con los fondos

Por una nueva ley de California, las apps de cripto y remesas deberán tramitar una licencia estatal ante el Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI, por sus siglas en inglés). En caso de que la plataforma no complete el registro antes del 1° de julio, deberá suspender sus servicios. En ese escenario, los usuarios podrían verse obligados a transferir sus fondos a otra aplicación para seguir operando.

Qué establece la ley DFAL de California

La nueva normativa está establecida en la Ley de Activos Financieros Digitales (DFAL, por sus siglas en inglés) del Estado Dorado.

Son dos proyectos que disponen las normas para ciertas entidades y la fecha límite desde la que se las obliga a tener una licencia estatal.

En caso de que la plataforma no complete el registro antes del 1° de julio, deberá suspender sus servicios Freepik

Concretamente, se trata de un sistema enfocado en empresas cripto, donde se incluyen exchanges, wallets, cajeros y aplicaciones de remesas, entre otros servicios.

Todas estas plataformas que operen con residentes de California están sujetas a esta ley.

De acuerdo con lo que presenta la DFPI en su sitio web oficial, aplica a particulares o empresas que “participen o se presenten como participantes en el intercambio, la transferencia o el almacenamiento de activos financieros digitales con residentes de California o en su nombre”.

En ese sentido, la obligación de tramitar la licencia estatal es para la plataforma. Los usuarios de las apps de remesas y otros servicios financieros de California no tienen que cumplir con este requisito.

Sin embargo, sí deben chequear si su compañía cumple con la ley y tramitó su licencia antes de la fecha límite.

Plataformas de California sin licencia estatal no podrán operar desde el 1° de julio Freepik

Los usuarios que quieran verificar esto pueden ingresar al Nationwide Multistate Licensing System (NMLS) Consumer Access.

En el buscador oficial, los interesados deben incluir cierta información básica de la compañía y pueden conocer si tramitaron la licencia en California.

Qué pasa si una app de remesas en California no obtiene su licencia estatal

No cumplir con la ley estatal derivará en que la empresa tendrá que suspender sus servicios.

En ese contexto, los usuarios podrían verse obligados a transferir sus fondos a otra aplicación para seguir operando

En un estado como California, que suele estar entre los principales en el uso de app de remesas y envío a México, Venezuela y el Caribe, conocer los detalles de la normativa es especialmente importante.

El 1° de julio comienza a aplicar la ley: apps de California sin licencia ya no podrán operar

Según indica la DFPI, el plazo para tramitar esas licencias se abrió el 9 de marzo de 2026. En el período de casi cuatro meses hasta el 1° de julio, presentar la solicitud es obligación de las plataformas alcanzadas.

Los capítulos 1 al 8 de la DFAL determinados en la ley AB 39 prohíben a cualquier persona (concepto entendido como particular o empresa) no autorizada por la DFPI llevar a cabo los mencionados movimientos financieros.

Originalmente, el texto promulgado por el gobernador Gavin Newsom en 2023 establecía que la obligación empezaba a regir a partir del 1° de julio de 2025.

Sin embargo, la AB 1934, que se firmó en septiembre de 2024, retrasó un año el comienzo de la exigencia.