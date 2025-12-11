El gremio de controladores aéreos anunció medidas de fuerza desde el 17 de diciembre

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio que nuclea a los controladores aéreos, anunció este jueves un plan de medidas de fuerza que se desarrollará desde el 17 de diciembre, luego de que fracasaran las negociaciones salariales con la secretaría de Transporte.

En un comunicado difundido por la organización, Atepsa ratificó el inicio de las medidas de fuerza y denunció que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no cumple con el acuerdo salarial.

Fuentes del Gobierno aclararon a LA NACION que la puesta en marcha de acciones gremiales está sujeta a los resultados de las distintas audiencias con Secretaria de Trabajo. Una de ellas tendrá lugar el viernes a las 11.

“Ante la falta de respuestas de EANA, continuamos y profundizamos las medidas legítimas de acción sindical. En la asamblea realizada en EANA Central, las y los trabajadores expresamos nuestro repudio a la ausencia de diálogo y al incumplimiento de los acuerdos firmados. No hay negociación posible cuando la empresa se compromete por escrito y luego no cumple”, apuntó Atepsa en el texto.

Y continuó: “A partir del 17 de diciembre, comenzará la afectación progresiva de vuelos nacionales, llegando posteriormente a los vuelos internacionales, en el marco del plan de lucha iniciado el 3 de noviembre. Seguiremos informando mediante asambleas nacionales. Un Atepsa fuerte y federal lo construimos entre todos y todas”.

“Esta decisión refleja el límite al que llegamos, meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un convenio colectivo de trabajo que la empresa sigue desconociendo”, cerró el gremio, que también indicó que en los próximos días se informarán los días y horarios.

Si bien todavía no hay mayores detalles sobre el cronograma de la medida de fuerza, afectará la aviación nacional y luego internacional. Por cómo vienen siendo los paros, generalmente no se autorizan salidas de aeronaves ni de vehículos en tierra, y tampoco se reciben ni transmiten planes de vuelo.

Quedarán -como siempre- exceptuadas únicamente las operaciones en situación de emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de Estado o de búsqueda y salvamento.

La noticia llega en un contexto de conflicto político y salarial entre el sector aeronáutico y el gobierno de Javier Milei. Y es que también los gremios de personal aeronáutico y pilotos mantienen tensas negociaciones para definir los salarios, en medio de recortes en el sector público, además de la desregulación de los cielos, medidas que no son compartidas por varios gremios.