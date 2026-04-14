El Indec anuncia la inflación de marzo: Luis Caputo anticipó que superará el 3%

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó ayer que la inflación de marzo —que el Indec difundirá hoy a las 16— se ubicará “seguramente por encima del 3%”, lo que implicaría la mayor suba mensual en lo que va del año.

El funcionario atribuyó la aceleración a factores transitorios, como el encarecimiento del petróleo en el marco de la guerra en Medio Oriente y la estacionalidad propia de marzo.

“Seguramente [será] arriba de 3%”, afirmó Caputo. “Tuvo impacto todo lo relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta transporte, educación y la estacionalidad”, sostuvo. En intervenciones previas, el ministro también había señalado la incidencia de la dolarización del año pasado y de ajustes tarifarios por encima del nivel general de precios.

Pese a este repunte, Caputo insistió en que la tendencia de fondo es a la baja. “Desde abril se viene dando un proceso de desinflación y crecimiento. No hay trade-off: vamos a ver ambas cosas; se vienen los mejores meses”, aseguró.

En el ámbito privado, los pronósticos muestran cierta dispersión, aunque coinciden en ubicar el dato en torno al 3%. En concreto, las proyecciones de consultoras y bancos oscilan entre 2,7% y 3,2%.

Milei, Georgieva y Caputo

La firma C&T Asesores Económicos estimó una suba mensual de 2,7% en el Gran Buenos Aires, levemente por encima del 2,6% regional de febrero, aunque por debajo del 2,9% nacional. Según su informe, educación lideró los aumentos, con un alza de 8,7%, como es habitual en el inicio del ciclo lectivo. En tanto, alimentos y bebidas avanzaron 2,7%, tras dos meses en torno al 4%.

Por su parte, Econviews —dirigida por Miguel Kiguel— relevó un incremento del 3,4% en una canasta de alimentos y bebidas en las cuatro semanas previas al 27 de marzo.

Desde EcoGo, el economista Sebastián Menescaldi proyectó una inflación cercana al 3%. “A diferencia de meses anteriores, los alimentos no están siendo el principal motor”, señaló, y apuntó a rubros como transporte, comunicaciones e indumentaria.

En la misma línea, la consultora LCG estimó una variación de entre 2,8% y 2,9%, según indicó la economista Melisa Sala.

La sede del Indec JUAN MABROMATA - AFP

Entre las previsiones más elevadas se ubica Empiria, donde el analista Mateo Borenstein proyectó una inflación cercana al 3,2%. En ese escenario, la inflación núcleo se ubicaría en torno al 2,3%.

Para Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, el índice “empezará con 3”, impulsado por el aumento estacional en educación y la suba de precios regulados, como tarifas y combustibles, que crecieron por encima del 6%.

En tanto, Elisabet Bacigalupo, de Abeceb, estimó un rango de entre 3,1% y 3,2%. La economista revisó al alza su previsión ante la aceleración en alimentos —en particular carnes y lácteos— y el impacto del shock petrolero.

Marzo de 2025 fue la última vez que el índice superó el 3% mensual, cuando alcanzó el 3,7%. Luego inició un proceso de desaceleración que lo llevó a 1,5% en mayo. En enero y febrero de 2026 marcó 2,9%, y ahora el tercer mes del año vuelve a mostrar señales de aceleración, en un contexto atravesado por factores estacionales y el impacto del escenario internacional.