El ingreso promedio en el país en el tercer trimestre de 2024 fue de $619.602

Pese a una lenta pero constante recuperación de los salarios durante la mayor parte de 2024, todavía los bolsillos de los argentinos siguen flacos. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ingreso promedio en el tercer trimestre del año pasado fue de $619.602.

Si bien es preciso aclarar que esta cifra suele estar subvaluada –debido a que la EPH es una encuesta que se basa en lo que responden los consultados y muchas veces éstos, por diversas razones, declaran percibir menos de lo que reciben–, no deja de resultar baja, puesto que no alcanza a cubrir el monto que necesitaba una familia para no ser pobre en el tercer trimestre del año pasado ($964.620).

Lo que refleja la encuesta del Indec es una enorme heterogeneidad de ingresos de acuerdo a la jurisdicción de que se trate. El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), enfatizó este punto: “El informe muestra que trabajar en CABA remunera casi el doble que en el resto del país, ya que el ingreso individual allí es de $1.124.818, mientras que el promedio del país es $619.602″.

De allí, Colina extrae otra conclusión. “Por esto los precios en CABA son más altos que en el resto del país; porque hay más demanda. También refleja las mayores oportunidades laborales que da CABA respecto del resto del país”, afirmó.

Además, el Indec informó la media de ingresos per cápita familiar de las personas, que ascendió a $394.000, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuevamente como la de mayor ingreso ($785.641) y con Formosa como la de menor ingreso ($217.683). A su vez, la media del ingreso total familiar por hogares ascendió a $1.153.464.

La EPH toma una población urbana total de 42,9 millones de personas, de la cual 26,9 millones tienen ingresos. Se evidencia en los resultados también una desigualdad que persiste entre los hombres y mujeres, ya que mientras el promedio de ingresos en el primer caso es de $720.852, en el segundo es de $519.897.

Asimismo, la desigualdad entre los de mayores y menores ingresos, aunque ha disminuido levemente, sigue siendo alta en el país. Según los datos del Indec, el coeficiente de Gini [medición global utilizada para entender la distribución del ingreso y frecuentemente referida como indicador de la desigualdad, donde 0 es igualdad absoluta y 1 es desigualdad absoluta] del ingreso per cápita familiar es de 0,431 (en 0,434 igual trimestre de 2023).

Mercado laboral

El Indec también publicó resultados de la EPH referidos al empleo en el total urbano. En este sentido, informó que la tasa de desocupación en el tercer trimestre del año pasado fue de 6,4%, mientras que la de empleo ascendió a 44,2%. Se trata de un universo más amplio del que abarca el Indec en su otro informe trimestral sobre empleo –Mercado de Trabajo–, ya que ese comprende solo 31 grandes conglomerados.

Según explicó Colina, “las tasas de población económicamente activa, empleo y desempleo dan menores en el total urbano porque en el interior de las provincias el mercado laboral es menos dinámico”.

También en este aspecto se observa heterogeneidad según la jurisdicción de que se trate. Así, la que menor tasa de desocupación presenta es Santiago del Estero (2%), seguida por Chubut (2,9%), Río Negro (3,2%), La Rioja (3,2%) y Misiones (3,2%). En el otro extremo, los que tienen mayor desempleo son Buenos Aires (8,3%), Tierra del Fuego (8,1%) y Chaco (7,1%).

Los resultados de la EPH muestran que el desempleo en el tercer trimestre de 2024 fue menor que en iguales períodos de 2022, 2021 y 2020, aunque aumentó respecto de 2023. En efecto, en 2020 –año afectado por la pandemia de coronavirus– ascendió a 11,4%; en 2021, a 7,9%; en 2022, a 6,7%, y en 2023, a 5,4%, mientras que, como se mencionó, en 2024 llegó a 6,4%.

En tanto, la tasa de subocupación demandante (personas que trabajan menos de 35 horas semanales, pero desean trabajar más horas y están buscando otro trabajo) fue de 7,8% en el tercer trimestre del año pasado, mientras que en 2023 había sido de 6,8%; en 2022, de 7,7%; en 2021, de 8,2%, y en 2020, de 8,4%.

