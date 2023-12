escuchar

Dentro de la herencia que deja el gobierno anterior se encuentra una cifra que muestra lo devaluados que están los bolsillos de los argentinos. El ingreso promedio per cápita del total de la población económicamente activa, que corresponde a 29.463.758 personas, alcanzó los $123.574.

El número –publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en su Evolución de la distribución del ingreso– asusta por lo bajo, ya que no alcanza a cubrir la canasta básica total (CBT), que se usa para delimitar la pobreza y que en noviembre ascendió a $126.361. Vale recordar siempre que en estos datos hay mucha subdeclaración.

Eso no es todo. Si lo que se quiere tomar es la mediana de los ingresos per cápita –es decir, el resultado que se logra al poner los ingresos en orden ascendente y luego localizando el número del centro de esa distribución–, la cifra es aún más desalentadora: $91.000, apenas $31.113 por encima de lo que se necesita para cubrir la canasta básica alimentaria (CBA) y no ser indigente.

Si la foto se hace sobre el total de la población con ingresos, que asciende a 18.609.230 personas, los números mejoran un poco, pero siguen siendo pobres. En este caso, el promedio per cápita llegó a los $193.281, mientras que la mediana alcanzó los $150.000.

Nada que festejar tampoco por el lado de una mayor igualdad de ingresos entre los que más y los que menos tienen, puesto que ese indicador también empeoró. “El coeficiente de Gini [donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y 1 con la perfecta desigualdad] del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,434 para el tercer trimestre de 2023, en el mismo trimestre de 2022 el valor fue de 0,424, lo que muestra un leve aumento de la desigualdad en la comparación interanual”, señaló el informe del organismo.

Estos datos no suenan extraños en una economía donde los salarios pierden sistemáticamente contra la inflación. En octubre, el índice general empardó al índice de precios, al aumentar 8,3%, pero de todos modos, en la medición interanual y en el acumulado del año, los sueldos siguen retrasados: 139,1% contra 142,7%, en el primer caso, y 112,8% versus 120% en el segundo.

Además, según lo publicado también hoy por el Indec, las estadísticas oficiales siguen mostrando que los informales son el sector más castigado por esta pérdida de poder adquisitivo. Mientras que los registrados privados tuvieron en octubre un aumento de 8,7% y los del sector público, un ajuste de 9,1%, los privados no registrados recibieron un incremento de solo 4,9%.

Los trabajadores en negro siguen llevándose la peor parte, quedando lejos de la inflación en la medición interanual, donde muestran un ajuste de apenas 97,6% y en el acumulado del año, con 84,6%. Es este segmento el que más influye para que el índice general pierda contra la inflación en ambas mediciones (puesto que los privados registrados tuvieron aumentos de 144,3% y 117,7%, respectivamente, mientras que los del sector público subieron 152,2% y 118,5%.

El economista Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, dijo que si se ajustan los salarios por inflación, se ve que en agosto cayeron 4,3% mensual en el promedio; en septiembre, 0,95%, y en octubre empataron. “Ahora, ese promedio esconde cosas distintas, porque el sector público, que había caído mucho en agosto y septiembre, recupera 0,8% mensual, con lo que queda muy abajo respecto de lo que tenía en julio; el sector privado registrado aumentó 0,4% en octubre después de 0,4% en septiembre, con lo que quedaron muy castigados. Pero lo más terrible es el privado no registrado, que cayó 3,5% en agosto, 4,5% en septiembre y 3,1% en octubre”, dijo. Vale recordar que tienen un rezago en la medición.

Tiscornia subrayó que aquellos trabajadores que están en el sector informal han perdido poder adquisitivo de una forma alarmante. “Entonces, cuando se compara con la situación de octubre del año pasado, el segmento del empleo no registrado está 19% abajo (ajustado por inflación), el privado registrado está casi empatado, y el público quedó 4% arriba”, concluyó el economista.

