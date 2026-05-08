Empleo privado: Neuquén explicó más de la mitad de los nuevos puestos creados en 14 años

En las últimas horas se viralizaron imágenes de largas filas de postulantes buscando trabajo en un frigorífico de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. La escena expuso una realidad persistente de la economía argentina: la escasez de empleo privado formal y las dificultades del mercado laboral para absorber la demanda de trabajo.

Los números reflejan ese fenómeno. Entre diciembre de 2011 y de 2025, el empleo asalariado registrado en el sector privado creció apenas 1,6% a nivel nacional, según un informe de PwC Argentina elaborado por su economista jefe, José Segura, sobre la base de datos del Ministerio de Capital Humano.

En términos anualizados, eso equivale a una tasa de crecimiento promedio de apenas 0,1% por año, lo que revela un mercado laboral prácticamente estancado durante 14 años.

Sin embargo, detrás de ese promedio nacional aparecen realidades provinciales muy diferentes. Neuquén fue, por amplio margen, la provincia con mejor desempeño en creación de empleo formal privado. Entre 2011 y 2025 sumó alrededor de 60.000 nuevos puestos registrados, lo que representó un crecimiento acumulado del 66,2%. En términos anualizados, el empleo creció allí a una tasa promedio de 3,7% por año, un ritmo muy superior al promedio nacional.

El dato resulta todavía más significativo si se considera que Neuquén explicó por sí sola el 58% del total neto de empleo privado formal generado en todo el país durante ese período.

Según el informe, el principal motor de este crecimiento fue el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de la actividad petrolera y gasífera no convencional. El auge energético impulsó no solo el empleo en extracción de petróleo y gas, sino también en actividades asociadas como maquinaria y equipos, construcción, comercio minorista, hotelería, gastronomía y transporte.

Según el informe, el principal motor de este crecimiento fue el desarrollo de Vaca Muerta YPF

En segundo lugar se ubicó la provincia de Buenos Aires, con aproximadamente 44.000 nuevos puestos de trabajo registrados. Aunque en términos absolutos la cifra es relevante —representó el 42% del empleo neto creado en el país—, en términos relativos el crecimiento fue muy bajo: apenas 2,3% acumulado en 14 años, equivalente a una tasa anual compuesta de 0,2%.

En territorio bonaerense, la creación de empleo estuvo impulsada principalmente por el comercio, el transporte y el almacenamiento, así como por la hotelería y los restaurantes. Estas actividades lograron compensar las pérdidas registradas en sectores como servicios inmobiliarios y empresariales, construcción e industrias tradicionales como calzado y cuero.

La contracara del fenómeno fue la Ciudad de Buenos Aires, que registró la mayor pérdida de empleo asalariado privado formal del país. Entre diciembre de 2011 y diciembre de 2025 se destruyeron aproximadamente 41.000 puestos de trabajo, una caída acumulada del 2,6%.

En términos anualizados, el empleo privado porteño retrocedió a una tasa promedio de 0,2% por año. Los sectores más afectados fueron transporte, almacenamiento y comunicaciones, junto con actividades industriales como edición, confecciones y calzado y productos de cuero.

Aunque algunos rubros vinculados a servicios intensivos en conocimiento —como informática—, además de enseñanza y salud, mostraron expansión, no alcanzaron para compensar la pérdida de empleo en las actividades tradicionales.

Aunque algunos rubros vinculados a servicios intensivos en conocimiento —como informática— mostraron expansión, no alcanzaron para compensar la pérdida de empleo en las actividades tradicionales Tirachard Kumtanom - Shutterstock

El informe refleja, en definitiva, una economía donde el empleo privado formal avanzó muy poco en más de una década y donde las oportunidades laborales se concentraron en pocas actividades y regiones. También revela algo que fue profundizado por la gestión de Javier Milei: las mayores expectativas están puestas en el petróleo de Vaca Muerta.