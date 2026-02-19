El ingreso promedio en el país fue de $956.283 en el tercer trimestre de 2025

En un contexto económico en el que se demora la recuperación de los salarios, los bolsillos de los argentinos siguen golpeados. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ingreso promedio en el tercer trimestre del año pasado fue de $956.283.

Si bien es preciso aclarar que esta cifra suele estar subvaluada –debido a que la EPH es una encuesta que se basa en lo que responden los consultados y muchas veces éstos, por diversas razones, declaran percibir menos de lo que reciben–, no deja de resultar baja, puesto que no alcanza a cubrir el monto que necesitaba una familia para no ser pobre en el tercer trimestre del año pasado ($1.176.852).

Se mantiene una gran heterogeneidad en los ingresos de acuerdo a la jurisdicción de que se trate. En este sentido, Tierra del Fuego, con una media de ingreso todal individual de $1.553.488, y ciudad de Buenos Aires (CABA), con $1.475.477, se ubicaron muy por encima de los $956.283 del promedio general.

En el otro extremo aparece La Rioja, con una media de ingreso total individual de $550.589. Le siguen Chaco, con $619.392; Formosa, con $636.331; Santiago del Estero, con $668.595, y Corrientes, con $672.533.

La EPH toma una población urbana total de 43,3 millones de personas, de la cual 27,1 millones tienen ingresos. Se evidencia en los resultados también una desigualdad que persiste entre los hombres y mujeres, ya que mientras el promedio de ingresos en el primer caso es de $1.112.200, en el segundo de $804.753 –una brecha de 27%–.

Asimismo, la desigualdad entre los de mayores y menores ingresos, aunque ha disminuido levemente, sigue siendo alta en el país. Según los datos del Indec,el coeficiente de Gini [medición global utilizada para entender la distribución del ingreso y frecuentemente referida como indicador de la desigualdad, donde 0 es igualdad absoluta y 1 es desigualdad absoluta] del ingreso per cápita familiar es de 0,435 (fue de 0,431 en igual trimestre de 2023).

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), puso el foco en otra heterogeneidad que se desprende del informe del Indec. “El salario mediano del empleo asalariado en relación de dependencia es de $1,4 millones, mientras que el de los empleados no registrados es de $540.000, o sea, un 38% del empleo asalariado registrado”, comentó.

Lo que ocurre, según Colina, es que la gran mayoría de los empleados no registrados está en empresas con menos de 10 trabajadores que son las de menor productividad, por eso pagan salarios tan bajos. “Para que estos trabajadores puedan ser formalizados es esencial que la reforma laboral exima a las empresas con menos de 10 trabajadores de aplicar los convenios colectivos de trabajo de actividad", opinó.

Puesto en cifras, continuó Colina, hay que permitir formalizar a un trabajador con el Salario Mínimo Vital y Móvil, que es de $350.000, porque, “obligar a una empresa con menos de 10 empleados, que hoy paga $540.000, a formalizar con un convenio colectivo de trabajo que fija un monto superior a $1.000.000, se va directo al fracaso”.