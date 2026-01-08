El intercambio con Brasil se redujo 16,9% en diciembre

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) estimó que el comercio entre la Argentina y Brasil experimentó una variación interanual negativa de 16,9% en diciembre de 2025 y fue de US$2538 millones. La baja, según indicó la CAC, se puede atribuir principalmente a la caída tanto de las exportaciones como de las importaciones en la relación bilateral.

Las exportaciones argentinas a Brasil cayeron un 14,1% en términos interanuales en diciembre de 2025, lo que supone el sexto descenso mensual consecutivo. En términos de variación mensual, esto supuso una caída del 3% con respecto a noviembre.

Relativo a las importaciones procedentes de Brasil, se produjo una disminución interanual más profunda, del 19,6%, así como una variación negativa del 15,3% en comparación con noviembre del mismo año.

Es por esto último que la Argentina registró su primer saldo positivo en términos de superávit comercial tras 17 meses consecutivos de déficit, por un valor de US$26 millones. Sin embargo, teniendo en cuenta el total de 2025, esto se tradujo en un déficit comercial de US$5224 millones.

La Argentina se situó como el cuarto mayor proveedor de Brasil en términos de socios comerciales. Shutterstock

En cuanto a las exportaciones a Brasil, la CAC destaca que la disminución se debió principalmente a la reducción de los envíos de vehículos de pasajeros, productos lácteos y piezas y accesorios de automóviles.

En lo que respecta a la reducción de las importaciones argentinas, este fenómeno se atribuyó a la disminución de las tasas de compra de piezas de automóviles, vehículos de pasajeros, motores de pistón, vehículos de carretera y mineral de hierro y concentrados.

Como resultado de ello, la Argentina se situó como el cuarto mayor proveedor de Brasil en términos de socios comerciales, por detrás de China, Hong Kong y Macao, los Estados Unidos y Alemania.

Desde el punto de vista de las exportaciones brasileñas, la Argentina ocupó el tercer lugar este año, reemplazando a Alemania en el ranking de importaciones, pero aún por detrás de China, Hong Kong, Macao y los Estados Unidos.

Brasil, en particular, experimentó un fuerte nivel de comercio global en diciembre de 2025, con un aumento interanual de las exportaciones globales del 24,7% y una suba de las importaciones del 5,7%.

Como resultado de ello, el CAC señaló que Brasil registró un superávit comercial positivo de US$9633 millones en diciembre, lo que supuso el décimo mes consecutivo de balanza comercial positiva. En lo que respecta al conjunto del año, Brasil obtuvo un superávit comercial total de US$69.943 millones.

El CAC señaló que Brasil registró un superávit comercial positivo de US$9.633 millones en diciembre. Damian Dovarganes - AP

Perspectivas 2026

Con la mirada puesta en este año, la consultora Abeceb espera que “el déficit comercial se estabilice en niveles similares a los de este año, con un tipo de cambio real estable, una tasa de crecimiento aún alta, pero algo menor (3,9% de expansión del PBI versus 4,6% en 2025), y una base de comparación más elevada para las importaciones, con la economía menos cerrada en su nuevo patrón de demanda de bienes externos.”

También señalan que la fortaleza del real brasileño, que se apreció un 12,9 % en 2025, será favorable para la balanza comercial bilateral; “Así, todo apunta a menor tracción de las exportaciones argentinas a Brasil, combinado con una menor presión importadora para la Argentina, debido a una mejora en el tipo de cambio real bilateral".