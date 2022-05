“El Matador”, el vino de Mario Kempes que es “furor” en el exterior

CORDOBA.- Aseguran los que hicieron el vino “El Matador” que tiene la misma personalidad que Mario Kempes, el campeón del mundial de fútbol de 1978: con personalidad, fuerza, bien argentino. Andes Growers, una productora y comercializadora de vinos mendocina, fue la que tomó la pelota y produjo 30.000 botellas de las tres variedades que se venden en Estados Unidos y España a US$28 y 20 euros, respectivamente.

El cordobés nacido en Bell Ville y que triunfó en el Valencia de España, es ahora comentarista deportivo de ESPN. Vive en la Florida, desde donde habló con LA NACION: “No era un exquisito, tomaba vino en las comidas y estos muchachos me han enseñado a paladearlo. España es tierra de muchas y buenas bodegas, pero la verdad es que lo mezclaba con soda y cuando me los hacían probar solos me sabían muy fuerte. No estaba acostumbrado, ahora lo tomo puro. Aprendí bastante”.

Asegura que le pareció “muy raro” ver su apellido en una botella de vino. “Me sorprendió un poco, pero lo que más me sorprendió fue lo rico que estaba”, dice. Cuenta que no es de invertir en negocios, que sigue trabajando –”la experiencia que he tenido con fútbol me ayuda a hablar de lo que he vivido”- y que la propuesta de un vino con su nombre lo entusiasmó por cómo se gestó.

"El Matador" se produce en Valle de Uco, Mendoza.

La idea surgió hace unos tres años, cuando estaba cenando con sus amigos Franco Ferrucci y Gustavo Pero en Bell Ville y el primero -dueño de una vinoteca- comentó que debería haber un vino “El Matador”. Ellos se encargaron de empezar las averiguaciones y cuando ya habían avanzado en conversaciones con Andes Growers, se sumaron Kempes y su esposa, Julia.

El grupo que produce vinos y, en otra unidad de negocios, se dedica a colocar vinos argentinos en el mundo, se encarga de la fabricación de “El Matador” en su bodega de Pedriel en Luján de Cuyo (Mendoza), el diseño y la venta. El futbolista, por supuesto, percibe un royaltie.

Desde la empresa, Jonathan Tari, señala a este diario que el primer vino fue un blend 65% Malbec y 35% Petit Verdot. Arrancaron con 10.000 botellas. “Se vendió todo; es estilo reserva y en ese sentido es innovador, por la calidad, su asociación a un exjugador de fútbol. Se diseñó así para conquistar los mercados donde él es conocido y figura”, dice.

Kempes está radicado en Estados Unidos, donde es comentarista de ESPN.

“Queríamos galardonarlo, honrar su nombre, que siguiera bien posicionado en el exterior -agrega- donde competimos con productos estadounidenses, españoles y franceses. La verdad, fue un furor. El mismo importador nos pidió otros, un tinto y un blanco”.

Lanzaron un 100% Malbec y un blanco Torrontés (que es la “insignia de los blancos argentinos”, de las que hicieron 10.000 botellas de cada uno.

La “frutilla de la torta” es un Gran Reserva que saldrá a la venta en un año. Ya pasaron seis meses de la vendimia y lleva una parte de los 18 de barricas, a los que se sumarán seis más. El blend, por ahora, no lo revelan. De este producto se harán 3.000 botellas.

Aunque la mayor parte de los vinos se exportan, en el mercado interno se venden exclusivamente en las tiendas de G47 Club y en la vinoteca de Bell Ville de Ferrucci.

Kempes apunta que en sus años de actividad, lo que ganaban los jugadores “ni se asemeja” a lo que cobran los de ahora. “Hoy se gana mejor, te cuidan más”, describe. Con su esposa crearon Mario Kempes Sport Foundation, con la que intentan canalizar los “tantos pedidos” que reciben. Lo hacen con los fondos de las ventas del libro del jugador y donaciones.