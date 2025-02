Mario Kempes criticó duramente a Claudio “Chiqui” Tapia y al sistema de torneos de la Liga Profesional

Campeón del mundo con la selección argentina en 1978, un torneo en el que fue goleador y figura, Mario Kempes analiza fútbol desde afuera de la cancha prácticamente desde que se alejó de los campos de juego, donde además fue entrenador. Y en su rol de analista, esta vez resultó muy crítico con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Cada vez que habla esta persona, parece que el fútbol nació cuando empezó a dirigir la AFA. Eso me da pena, porque la historia del fútbol argentino es muy rica a nivel de equipos y a nivel de selección. Hoy, un presidente de la AFA que se olvide del primer título del mundo es triste. Si a estos muchachos, acostumbrados a vivir como viven hoy, los hubiesen metido en José C. Paz, en la Colonia Salvatori, no sé que hubiera pasado... Me duele muchísimo”, reprochó el Matador, en el programa “Super Deportivo Radio”, que se emite en España.

Mario Kempes en el Museo de la FIFA, en Suiza, con la Copa del Mundo Instagram @mario.kempes82

Ídolo en el país y en Valencia, Kempes reveló que le escribió una carta a Tapia y siente que él y sus compañeros de aquella consagración hace 47 años son ninguneados. “Le escribí preguntándole por qué el 78 no existe para él. Por qué esa vergüenza. ¿Qué sabe este señor de democracia? Ni me contestó la carta. No dio señales. El problema es que sigue pensando que el fútbol argentino empezó a ser fuerte cuando él entró como presidente”, sentenció el cordobés, nacido en Bell Ville hace 70 años.

“Se pone laureles que no le corresponden. Yo le tengo mucho respeto a la AFA, pero no a quien dirige la AFA, porque se está equivocando. Él se debe a la historia del fútbol argentino. Estoy decepcionado, desahuciado. El fútbol argentino no te va a hacer famoso, por más que vos quieras ser famoso. Es el presidente, vos no jugás”, continuó Kempes, por momentos sin mencionarlo y en otros, como si le hablara directamente, a través del micrófono.

“Me duele, pero también tengo que pensar qué quiere esta gente. ¿Está para dirigir o está para otra cosa diferente? A lo mejor se cree que es el Superman de la historia. Julio Grondona también tuvo sus cosas raras, pero yo te diría que, a diferencia de Tapia, nunca despreció a los campeones del mundo”, comparó el exfutbolista, que también tuvo un paso como comentarista en cadenas deportivas argentinas.

Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA.

Y fue, incluso, un poco más allá de lo personal, con duros conceptos también hacia los torneos que se desarrollan en la Argentina. “Hace y deshace como quiere. Los campeonatos argentinos dan pena. El fútbol argentino no está hecho para tantos equipos”, se lamentó.

“Lo peor de todo es que no hay descensos. Ya se parece a la Major League Soccer. Es jugar sin motivación. No sé qué se busca con dos campeones (por temporada). Al final, parece que Tapia se contagió del fútbol de la MLS, porque prácticamente vive en Miami”, insistió.

La entrevista, que se pudo ver en forma de streaming, fue, además, subida a Instagram por el propio Matador, que destacó de manera escrita parte de lo que comentó en el programa.

Tapia no hizo ninguna alusión a lo que dijo Kempes por estas horas. Es más, en las últimas horas subió unas historias en su cuenta de esa misma red social saludando a algunos jugadores que cumplieron años. Como si no le hubiera llegado a sus oídos nada de todo lo que dijo el exjugador.

LA NACION