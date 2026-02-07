Mastantuono recibe la banca del técnico que no lo pidió en Real Madrid... y un consejo de Kempes

Una de las principales razones por las que Franco Mastantuono llegó a Real Madrid se encuentra en la rotunda aprobación que dio Xabi Alonso para su contratación. No solo valoraba sus condiciones futbolísticas, sino también la madurez y personalidad en un juvenil que todavía no había cumplido 18 años. Lo veía preparado para asumir el gran desafío de tener minutos en el equipo a poco de haberse incorporado.

El despido de Alonso tras la derrota frente a Barcelona por la final de la Supercopa de España, en una gestión de poco más de siete meses y 28 partidos, abrió un interrogante sobre si el reemplazante, Álvaro Arbeloa, mantendría la misma consideración sobre el futbolista de Azul. Y de los seis encuentros que lleva dirigidos el exconductor del filial Castilla, el N° 30 tuvo minutos en todos, siendo titular en cinco, con dos goles. Su rendimiento más destacado fue contra Monaco, por la Champions League.

Mastantuono festeje el gol ante Monaco, en el que fue su mejor partido desde que llegó a Real Madrid Jose Breton - AP

Este domingo, Real Madrid visitará a Valencia, con la necesidad de un triunfo para seguir a un punto de Barcelona, líder por una jornada tras golear 3-0 a Mallorca. En la conferencia de prensa de este sábado, Arbeloa fue elogioso ante la consulta sobre el análisis que hacía de Mastantuono: “Es un chico que llegó muy joven a Real Madrid. Tiene muchísimo potencial, con capacidad para jugar por afuera y desbordar, y también para ir por adentro. Tiene potencia, conducción de la pelota y, sobre todo, una gran capacidad de trabajo. Nos está dando mucho con esa intensidad que le pone al juego. Esperamos que siga mejorando”. con capacidad para jugar por afuera y desbordar, y también para ir por adentro. Tiene potencia, conducción de la pelota y, sobre todo, una gran capacidad de trabajo. Nos está dando mucho con esa intensidad que le pone al juego. Esperamos que siga mejorando”.

Por la edad de Mastantuono, Arbeloa lo podría haber dirigido en el Castilla si Real Madrid hubiera decidido una progresiva adaptación a un nuevo medio futbolístico. “Llegar a Real Madrid no es lo más fácil del mundo porque este club es muy exigente. Pero apenas uno ve a Franco se da cuenta de su capacidad, del gran jugador que es. Yo estoy muy conforme con su trabajo y la implicación que muestra en el campo. Seguro que va a ir por más”.

En esta semana, Mario Kempes le dio un consejo a Mastantuono: “Tiene que animarse, hacer lo que hacía en River, pegarle desde fuera del área, encarar... Lamine Yamal es más o menos una cosa así; mirá que pierde la pelota, no mucho, pero la pierde, y la sigue pidiendo. Y encara, y pega y juega. Eso es lo que tiene que hacer Mastantuono, sacrificarse 20 veces más que Mbappé, o Vini, o cualquiera”.

Más allá de las palabras elogiosas de Arbeloa, la prensa española especula con que Mastantuono no será titular frente a Valencia. El ex-River ocupa un sector del campo, el extremo derecho, en el que pelea por el puesto con Rodrygo y Brahim Díaz. El brasileño quedará al margen de los convocados por una tendinitis en el isquiotibial de su pierna derecha.

Las especulaciones apuntan a la titularidad de Díaz, con quien Arbeloa no pudo contar mucho por la participación con Marruecos en la Copa África. Díaz era uno de los goleadores y figura del torneo, hasta que en la final contra Senegal desperdició un penal al picar la pelota, fácilmente controlada por el arquero.

Mastantuono intenta definir ante la salida de Rulli (Olympique Marsella), en el que fue su debut en la Champions League, a mediados de septiembre PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Una posibilidad para que Mastantuono se mantenga dentro de la formación inicial pasa por la ubicación de Díaz en un sector más interno por la baja de Jude Bellingham, que se recupera de una lesión muscular en la pierna derecha. “Brahim tiene las capacidades perfectas para poder jugar por dentro, entre líneas, asociarse. Es un chico con un gran talento, nos puede servir en distintas posiciones y sobre todo en diferentes escenarios“, expresó Arbeloa.

Ante los cuestionamientos que recibió Mastantuono en partidos que no cumplió con las expectativas (fue silbado en el Bernabéu contra Rayo Vallecano el domingo pasado), Real Madrid lo respaldó al descartar rumores y trascendidos por la posibilidad de un préstamo a otro club europeo para rebajarle la presión. Lo considera parte del proyecto de esta temporada, que para Real Madrid está siendo un tanto traumática por la destitución de Alonso, un nivel futbolístico que no convence y la evidencia de que Barcelona le ganó la primera final del curso, lo supera en la Liga de España y juega bastante mejor. En ese contexto, Mastantuono también debe convencer a Lionel Scaloni de que se merece un lugar en el plantel para el Mundial.