La Llama que Llama, la campaña que consagró a Ramiro Agulla y cambió para siempre la publicidad argentina

Entre los trabajos que definieron la carrera de Ramiro Agulla, fallecido este jueves, La Llama que Llama ocupa un lugar central. Creada junto con Carlos Baccetti para Telecom en 1998, la campaña no solo cumplió su objetivo de impulsar las llamadas de larga distancia: se convirtió en un fenómeno cultural que marcó una época y consolidó a Agulla & Baccetti como una de las agencias más influyentes de la publicidad argentina.

Con un humor absurdo inusual para la televisión de fines de los 90, personajes de felpa que llamaban desde la Puna para hacer bromas telefónicas y frases que pasaron rápidamente al lenguaje cotidiano, la campaña trascendió el formato publicitario. Durante tres años se emitieron 26 comerciales, surgió una línea de merchandising y los personajes quedaron instalados en el imaginario colectivo.

El impacto de La Llama que Llama fue mucho más allá de Telecom. La campaña es considerada uno de los casos más exitosos de la creatividad publicitaria argentina por haber construido un universo narrativo con personajes reconocibles, continuidad entre las piezas y un humor que convirtió a una publicidad en un producto de entretenimiento.

Más de dos décadas después, ese legado volvió a cobrar vigencia este año con una miniserie producida para Flow, el servicio de TV y streaming de Personal. La nueva versión recuperó a la familia original —La Llama que Llama, Llamona, Llamiro, el Viejo y Bebé—, mantuvo las voces originales y trasladó el universo creado por Agulla & Baccetti al formato de episodios breves.

Cuándo se estrena La Llama que Llama, el ícono publicitario de los 90 en formato de miniserie por Flow

El anticipo apeló directamente a la nostalgia. En un cementerio, una lápida con la inscripción “La Llama que Llama 1998-2001” aparecía rodeada de flores marchitas hasta que una pata de peluche emergía de la tierra, tomaba un teléfono celular y anunciaba el regreso de los personajes.

La Llama que Llama, uno de los íconos de la publicidad argentina de fines de los 90, volvió como una miniserie original que se puede ver en Flow Gentileza/Flow

La miniserie, creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm y dirigida por Francisco Colombatti (Landia), se estrenó con ocho capítulos de entre cuatro y seis minutos distribuidos en tres tandas.

El regreso de La Llama que Llama mantuvo a la familia original, con su esquema de roles y chistes telefónicos Gentileza/Flow

El regreso confirmó que, más de 25 años después de su estreno, La Llama que Llama seguía siendo una de las campañas más recordadas de la publicidad argentina y una de las obras que mejor sintetizaban el legado creativo de Ramiro Agulla, cuya influencia trascendió el marketing para convertirse en parte de la cultura popular.