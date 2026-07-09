Probamos la Asus Zenbook A16, una notebook con IA y más de 20 horas de batería

Durante años, elegir una notebook implicaba resignar algo: si buscábamos potencia, había que cargar con un equipo pesado y de poca autonomía; si priorizábamos la portabilidad, el rendimiento quedaba en un segundo plano. Ese equilibrio cambió por completo. La nueva generación de notebooks demuestra que ya no es necesario elegir entre movilidad y desempeño, ofreciendo equipos cada vez más delgados, livianos y silenciosos, pero con la capacidad suficiente para afrontar desde tareas de productividad hasta edición de contenido, desarrollo de software o aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

Esta evolución responde también a un cambio profundo en la forma de trabajar. El modelo híbrido se consolidó y millones de personas alternan entre la oficina, el hogar, un café, un aeropuerto o una habitación de hotel como espacios de trabajo. Un estudio de la consultora Gallup reveló que el trabajo híbrido continúa siendo la modalidad predominante entre quienes pueden desempeñar sus tareas de forma remota, mientras que investigaciones de Microsoft muestran que la flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar se ha convertido en una de las principales expectativas de los profesionales. En ese contexto, la autonomía de la batería, el peso y la capacidad de respuesta del equipo pasaron a ser características tan importantes como el procesador o la memoria.

La Asus Zenbook A16 tiene un panel OLED táctil de 16 pulgadas a 120 Hz

La Asus Zenbook A16 de 2026 se inscribe precisamente en esa tendencia. Se trata de una notebook diseñada para quienes necesitan trasladarse constantemente sin renunciar a un alto nivel de rendimiento. Su propuesta combina un diseño elegante y portátil con hardware de última generación y una batería pensada para acompañar jornadas completas lejos de un enchufe, convirtiéndose en una alternativa atractiva tanto para profesionales como para creadores de contenido y usuarios que buscan un equipo preparado para el ritmo de trabajo actual.

Evolución, no revolución

El primer contacto con la Zenbook A16 deja una muy buena impresión desde el mismo momento del unboxing. Asus mantiene en esta propuesta una presentación sobria y premium, donde el verdadero protagonista es el equipo. Al sacarlo de la caja sobresale inmediatamente su diseño minimalista, con líneas limpias y un perfil sorprendentemente delgado para una notebook de 16 pulgadas que monta un panel 3K (2880 x 1800 pixeles) OLED táctil con una tasa de refresco a 120Hz que se ve espectacularmente bien. Gran parte de esa sensación se debe al uso para el chasis de Ceraluminum, un material desarrollado por Asus que combina las propiedades del aluminio con un tratamiento de ceramización aplicado mediante un proceso electroquímico. El resultado es una superficie más resistente a rayones, al desgaste y a las huellas (en este punto hay que seguir trabajando), con una textura agradable al tacto y un acabado elegante que transmite una clara sensación de producto de alta gama sin penalizar el peso. La propuesta se aleja de las líneas de la gama S16, ofreciendo una portátil limpia y sin intervención alguna de detalles estéticos.

La Asus Zenbook A16 usa un chasis construido en ceraluminio, un material que le permite ser liviana y resistente a golpes y rayones al mismo tiempo

La Zenbook A16 no busca reinventar el concepto de notebook ni sorprender con soluciones extravagantes como una doble pantalla, un teclado desmontable o formatos experimentales. Su propuesta es mucho más pragmática: tomar todo lo que hoy se espera de una portátil premium y ejecutarlo con un alto nivel de calidad. Es una actualización pensada para quienes todavía utilizan equipos con varios años encima y buscan dar el salto a una plataforma moderna, con procesadores de última generación, mayor eficiencia energética, funciones potenciadas por inteligencia artificial y una autonomía acorde a las exigencias actuales. No pretende revolucionar el mercado, sino ofrecer una experiencia sólida y equilibrada que representa muy bien hacia dónde evolucionaron las notebooks de alta gama.

Promesas que se cumplen

Si hay un aspecto en el que esta notebook de Asus sobresale desde el primer momento, es en el equilibrio que logra entre tamaño y portabilidad. A pesar de incorporar una pantalla de 16 pulgadas, el equipo pesa apenas 1,2 kilogramos, una cifra que hasta hace poco parecía reservada para notebooks mucho más pequeñas. Esa combinación permite disfrutar de un amplio espacio de trabajo sin que trasladarla en una mochila o un bolso represente una carga. Para quienes viajan con frecuencia o simplemente trabajan en distintos lugares a lo largo del día, esta característica marca una diferencia tangible en el uso cotidiano.

La Asus Zenbook A16 tiene un chip Snapdragon X2 Extreme, lo que le permite lograr una gran autonomía sin resignar rendimiento

Otro de sus grandes argumentos es la autonomía. Asus promete más de 21 horas de batería, una cifra que, dependiendo del tipo de uso, permite afrontar una jornada laboral completa e incluso extenderse al día siguiente sin necesidad de buscar un cargador. Obviamente, aquí habrá que jugar, entre otras cosas, con el brillo de la pantalla. En las pruebas rindió menos, pero exprimiendo al máximo sus capacidades de procesamiento, era lo esperable. En un contexto donde el trabajo híbrido y la movilidad son cada vez más habituales, la batería deja de ser un dato técnico para convertirse en un factor clave de productividad. Poder asistir a reuniones, trabajar durante un vuelo o completar una cobertura periodística sin preocuparse por el cargador aporta una libertad que pocos equipos de este segmento consiguen ofrecer.

A estas fortalezas se suma una plataforma de hardware preparada para la nueva generación de aplicaciones basadas en inteligencia artificial. El procesador Snapdragon X2 Elite Extreme incorpora una NPU capaz de alcanzar hasta 80 TOPS (billones de operaciones por segundo), acelerando funciones de IA que van desde asistentes inteligentes hasta herramientas de edición, generación de contenido y productividad. Algo más, a este procesador lo acompañan 48 GB de memoria RAM LPDDR5X unificada (no se puede actualizar más adelante) por lo que el rendimiento no es algo por lo que preocuparse. Combinado con el chasis de Ceraluminun, que aporta mayor resistencia sin sacrificar liviandad, la Zenbook A16 se presenta como una notebook diseñada para responder a las necesidades actuales, pero también preparada para aprovechar las funciones que definirán la informática personal durante los próximos años. No lo sabemos con certeza, pero hay algunas filtraciones que dan cuenta de que la IA será el eje del próximo Windows 12 y puede que requiera, claro, este tipo de procesadores con una NPU integrada.

Con la potencia de la IA

Durante las pruebas, uno de los aspectos que más me llamó la atención fue el rendimiento general del equipo. La Zenbook A16 incorpora el nuevo procesador Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos y, en el uso cotidiano, esa potencia se traduce en una experiencia extremadamente fluida. La apertura de aplicaciones es prácticamente instantánea, el trabajo con múltiples programas abiertos no representa un problema y, aun sometiéndola a cargas más exigentes, el equipo mantiene una respuesta consistente sin transmitir la sensación de estar al límite de sus posibilidades.

También tuve la oportunidad de probar varias de las nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial disponibles en Windows. Herramientas como Recall facilitan la búsqueda de documentos y contenidos que utilizamos anteriormente, mientras que Cocreator permite generar imágenes a partir de simples bocetos con una rapidez sorprendente. A esto se suman las funciones de Copilot+, como Copilot Vision, Copilot Voice y las herramientas de edición inteligente de fotografías, que aprovechan la potencia de la NPU integrada para ejecutar tareas de IA de manera local, reduciendo tiempos de espera y ofreciendo una experiencia mucho más ágil.

Quizás lo más destacable es que toda esa capacidad de procesamiento no viene acompañada de un aumento en la temperatura o el ruido del equipo. Incluso durante sesiones prolongadas de trabajo, la Zenbook A16 se mantuvo fresca y con un nivel sonoro muy bajo, algo que no siempre ocurre en notebooks de alto rendimiento. Esa combinación de potencia, eficiencia energética y buen manejo térmico termina siendo uno de los grandes aciertos del equipo, ya que permite aprovechar las nuevas funciones de inteligencia artificial sin resignar comodidad en el uso diario.

En conclusión

Luego de 15 días de uso, la Zenbook A16 2026 me dejó una impresión muy positiva. Es una notebook que combina potencia, autonomía y una experiencia de uso realmente cómoda, sin dejarme a pie en ningún momento, incluso durante jornadas intensas de trabajo. El teclado retroiluminado de bajo perfil resulta muy agradable para escribir durante horas, mientras que el enorme touchpad Asus ErgoSense es tan preciso y cómodo que, en la mayoría de las situaciones, permite olvidarse por completo del mouse.

Otro de sus grandes puntos fuertes es la pantalla. Sus 1100 nits de brillo ofrecen una excelente visibilidad incluso bajo la luz directa del sol, una característica que suele encontrarse en pantallas HDR de nivel profesional. A eso se suman negros profundos y una calidad de imagen que hace que trabajar, editar contenido o simplemente disfrutar de una película sea una experiencia de primer nivel.

El conjunto se completa con detalles que la preparan para varios años de uso, como conectividad Wi-Fi 7, una cámara con funciones de inteligencia artificial y un veloz SSD PCIe 4.0 NVMe de 2 TB, más que suficiente para almacenar proyectos, fotos, videos y aplicaciones sin preocuparse por el espacio.

La ASUS Zenbook A16 2026 ya está disponible en Argentina y puede adquirirse por $4.600.000 en la tienda oficial de Asus en Mercado Libre. No es una notebook económica, pero quienes busquen un equipo premium, liviano, potente y preparado para la nueva era de la inteligencia artificial encontrarán una de las propuestas más completas que hoy ofrece el mercado.