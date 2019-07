El mensaje de WhatsApp de Dujovne a Lagarde tras su salida

Fuente: AFP - Crédito: Jose Luis Magana

"Le escribo para agradecerle por el apoyo durante todo este tiempo y para desearle suerte en lo que viene", escribió, vía WhatsApp , el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , a la ahora ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Christine Lagarde . Fue una despedida con reconocimiento para la abogada francesa que anunció su salida del organismo y con la que Dujovne habla cotidianamente a través de ese servicio de mensajería. Ella lo llama "Nicola".

Apenas se conoció la noticia de que Lagarde competiría por presidir el Banco Central Europeo (BCE) para ocupar el lugar de Mario Draghi sonaron las alarmas. La francesa fue una promotora del stand-by agreement (SBA) que dio a la Argentina una cobertura de US$57.000 millones en la crisis cambiaria y una voz cálida cuando las herramientas pactadas con el equipo económico para frenar el cimbronazo del dólar no funcionaban y se requirió flexibilizarlas.

Sin embargo, en el Ministerio de Hacienda y en Casa Rosada afirmaron a LA NACION que la relación que comenzó a consolidarse con un almuerzo el año pasado entre Lagarde y Dujovne (y varios economistas privados) en el departamento del ministro en Belgrano es importante, pero no definitoria a la hora de negociar con el organismo.

"El FMI trabaja de manera institucional. La relación personal suma, pero Lagarde tiene mucho control, interno y del board", contaron en el Ministerio de Hacienda. "El acuerdo de la Argentina no es con ella", retrataron en Casa Rosada. Incluso cerca del Gobierno creen que la relación que el propio Dujovne tejió con ministros del G-20, en la Argentina y en Osaka, tiene más importancia para llegar al board que el propio vínculo con Lagarde. Uno de esas relaciones consideradas indispensables es con el secretario del Tesoro de los EE.UU., Steven Mnuchin. "La relación es muy buena. En Osaka se sentaron uno al lado del otro y hablaban constantemente", contaron sobre el viaje de días atrás.

"Me siento honrada de haber sido nominada para la presidencia del BCE (Banco Central Europeo). En vista de esto, y en consulta con el Comité de Ética del Directorio Ejecutivo del FMI, he decidido renunciar temporalmente a mis responsabilidades como directora gerente del FMI durante el período de nominación", anunció Lagarde vía Twitter.

"No es algo que nos preocupa", explicaron en Hacienda ante la pregunta sobre si la salida de la francesa generará cambios. Por otro lado, en el Fondo estimaron que en las próximas horas comunicarán los siguientes pasos que tomarán con relación a posibles sucesores. Una de las posibilidades que se barajaba informalmente era que David Lipton, segundo del FMI, se mantuviera al frente del organismo internacional temporalmente. Finalmente, esto se confirmó esta tarde.

"Es claro que la relación personal puede ayudar en ciertos temas, pero el trabajo es fundamentalmente técnico. Hay una gran relación con Lagarde y con Lipton, pero acá tenemos muy buena relación con buena parte del sector político de todos los países del G-20", dijeron cerca del Ministro de Hacienda.

"La gestión de Lagarde fue buena", calificaron, y señalaron que aún no tienen el nombre del posible reemplazante, aunque auguraron que será europeo, manteniendo la tradición existente en las cúpulas del FMI y del Banco Mundial (BM). "En este momento todo es prematuro", dijeron, y agregaron: "No sabemos quién va a sucederla. Sabíamos que era una posibilidad, pero no teníamos nada concreto. Lagarde era una de las candidatas a ocupar ese lugar. Igual esto no nos cambia demasiado la ecuación. Veremos quién la sucede y seguiremos trabajando con el Fondo".

El 27 de junio pasado, mientras participaba del G-20 en Osaka, Lagarde se reunió con el presidente Mauricio Macri y con Dujovne. Mientras, en Buenos Aires, el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, se encontró con los candidatos presidenciales Alberto Fernández, y Roberto Lavagna. "Fue un placer reunirme hoy con el presidente Mauricio Macri en Osaka. Tuvimos una conversación muy productiva, intercambiamos puntos de vista sobre la perspectiva económica mundial y sobre los acontecimientos recientes en la Argentina", dijo tras la reunión Lagarde.

"Reiteré el apoyo del Fondo al programa de estabilización económica de la Argentina y los continuos esfuerzos de políticas para abordar las vulnerabilidades económicas, incluida la reducción de los desequilibrios fiscal y de cuenta corriente del país, y el combate decisivo de la inflación", agregó la directora gerente entonces.

"Estos esfuerzos están comenzando a dar resultados y deberían sentar las bases para el retorno de la confianza y el crecimiento. Las autoridades argentinas y el equipo técnico del Fondo están cerca de concluir sus conversaciones sobre la cuarta revisión del acuerdo stand-by y espero poder presentarlo a nuestro Directorio Ejecutivo muy pronto", agregaron.