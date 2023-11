escuchar

La política, clave para La inversión

Cuenta regresiva para la segunda vuelta y la definición de quién dirigirá el país desde el 10 diciembre. Es un hecho que va más allá de la persona y que esconde detrás un juego mucho más profundo de expectativas. En concreto, los lineamientos generales del modelo económico y político a desarrollarse por, al menos, los próximos cuatro años. Por ende, la semana próxima no será una más, ni tampoco lo serán las que le seguirán, ya que la visión sobre el resultado, sin dudas, teñirá las decisiones de inversión.

La cobertura como opción

Una coyuntura de alta incertidumbre (con encuestas que no definen una posición) habilita la cobertura como una recomendación válida para los perfiles conservadores. La dolarización se mantiene como una alternativa, en especial tras la caída en las últimas ruedas de los dólares financieros, y en un marco donde muy posiblemente la presión sobre el billete vuelva a medida que se avance al balotaje. A modo de referencia, el MEP opera en la zona de $850, contra un promedio de $890/900 en la semana previa a las generales.

Los “DL” y el “juego” del dólar oficial

La cobertura para algunos jugadores, que por el cepo tienen más limitados los caminos, se refugia en los bonos dólar linked, o en los FCI con este objetivo. La mirada sobre el ritmo “real” de liberación del tipo de cambio oficial es la primera pregunta, que será determinada en concreto tras la definición del resultado. De hecho, mientras las expectativas de devaluación van en aumento, los flujos a las estrategias dólar linked vuelven, y se entiende que, de corto plazo, lo seguirán haciendo (aunque con una mayor volatilidad).

El costo de la liquidez (no es caro)

La incertidumbre hace que la liquidez sea otra de las alternativas, aun con una inflación acelerándose y ofreciendo tasas reales negativas. Es un contexto que empuja –en particular a los adversos al riesgo– a un wait & see y mantener la liquidez de la posición en un fondo money market (con tasas del 109/110%) puede ser una opción. Su inmediata liquidez permite la flexibilidad que no facilitan otras inversiones, para quizás aprovechar oportunidades o desarbitrajes que surgen en contextos bisagras y/o de fuerte volatilidad.