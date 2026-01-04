El mercado, pendiente del primer pago de deuda del año

El 2025 estuvo marcado por la sorpresa y alta volatilidad. La salida parcial del cepo y el acuerdo con el FMI impulsaron las cotizaciones de los activos, aunque luego el fin de las LEFI y el calendario electoral generaron episodios de fuerte tensión que hicieron tambalear el programa económico y que el riesgo país se disparara. El respaldo externo fue clave para estabilizar expectativas, junto con el batacazo en las urnas, lo que hizo que el riesgo país volviera a coquetear con los mínimos de Milei, hoy cercanos a 570 puntos. Ahora, con el riesgo político moderado, el foco está puesto en las reformas que apuntalen la actividad económica y en que el BCRA pueda acumular reservas.

El perfil de pagos exige conseguir financiamiento

Uno de los objetivos centrales del programa económico es recuperar el refinanciamiento de la deuda soberana en dólares. El regreso del sector corporativo al mercado internacional, con más de US$15.000 millones emitidos entre 2024 y 2025, y el debut de las provincias allanaron el camino. El próximo paso es el soberano. Más allá del discurso oficial, creemos que el Gobierno buscará abrir una ventana de financiamiento externo en 2026, en un contexto de vencimientos exigentes y con la Cuenta Capital como pilar del cambio de régimen macro. El desafío pasa por el costo: con tasas aún cerca del 10%, el riesgo país debería comprimir hacia la zona de 400/450 puntos básicos.

Primer test del 2026 a la vuelta de la esquina

El viernes 9 de enero será el primer pago de cupón y capital de 2026. El pago total alcanza los US$4.382 millones, de los cuales US$2.695 millones se explican por capital y el resto por intereses (US$1686 millones). Cabe destacar que al cierre del 2025 el Tesoro posee depósitos en dólares por alrededor de US$2187 millones en el BCRA (el dato es al 26/12 y no incluye las supuestas ventas del lunes). De esta forma, al Tesoro todavía le faltarían (al menos) unos US$2195 millones para cubrir la suma total. Todo parece estar ya definido para que el Tesoro complete el faltante con un repo con bancos internacionales.

El perfil de vencimientos en pesos es desafiante pero manejable

Tras un 2025 atravesado con éxito pese a la volatilidad, hacia 2026 no parece haber grandes riesgos para el rolleo en comparación con los habido el año que dejamos atrás. Enero concentra $22,8 billones de vencimientos, aunque solo $16,2 billones están en manos privadas, y en el promedio anual los pagos privados rondan $8,9 billones mensuales. En un escenario de menor volatilidad, el Tesoro debería transitar el año sin sobresaltos y retomar con el objetivo de extender los plazos de la deuda en pesos. El inversor offshore suma margen para aportar flujo, dado que parte de una posición de solo USD2.000 millones en títulos públicos en pesos.

El autor es team leader de estrategia de PPI