Quién es Stanley Druckenmiller, el gurú de Wall Street que hizo un llamativo giro en su cartera y apostó fuerte por la Argentina

Stanley Druckenmiller no es solo un gestor de fondos de inversión, sino una leyenda viviente en el mundo de las finanzas que ha logrado trascender por su capacidad para anticipar crisis y cambios de paradigma global. Su nombre cobró una relevancia inusitada para la opinión pública argentina a partir de su respaldo explícito al programa económico vigente, pero su fama en Wall Street se cimentó décadas atrás.

Inició su carrera en el Pittsburgh National Bank antes de fundar Duquesne Capital Management en 1981, una firma que decidió cerrar en 2010 tras 30 años de rendimientos positivos ininterrumpidos. Actualmente, prefiere gestionar únicamente su propio capital, donde administra una fortuna personal estimada en US$3000 millones de dólares.

El hito más recordado de su trayectoria se remonta a 1992, cuando trabajaba junto a George Soros en el Quantum Fund. En aquel entonces, Druckenmiller fue el artífice de una de las operaciones más audaces de la historia financiera al apostar contra la libra esterlina en lo que se conoció como el miércoles negro. Aquel movimiento forzó al Reino Unido a abandonar el Mecanismo de Tipos de Cambio europeo y generó ganancias por US$1000 millones de dólares para el fondo.

Esa experiencia lo posicionó como un analista agudo de la política monetaria y las debilidades de los bancos centrales, una característica que lo vincula estrechamente con la actualidad estadounidense, dada su relación personal y profesional con figuras como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

Stanley Druckenmiller decidió volcar su portafolio a YPF y Vista

Su llegada al mercado argentino fue, según sus propias palabras, un ejercicio de intuición y tecnología. Tras observar la participación de Javier Milei en el Foro de Davos hace dos años, Druckenmiller utilizó herramientas de inteligencia artificial para identificar los activos más líquidos del país y aplicó la máxima de invertir primero e investigar después.

Desde aquel momento, su visión sobre la Argentina ha evolucionado de una apuesta especulativa a una posición estructural centrada en la energía. El reciente giro en su cartera, donde liquidó su participación en Alphabet y redujo al mínimo su tenencia en Mercado Libre para volcarse masivamente a YPF y Vista, refleja una convicción profunda sobre el valor estratégico de los activos locales en un contexto de normalización de precios y desregulación económica.

La influencia de Druckenmiller radica no solo en el volumen de sus inversiones, sino en el efecto contagio que sus movimientos generan en otros fondos institucionales. Su cercanía con los centros de poder en Washington y su historial de aciertos lo convierten en un referente ineludible para el capital internacional que observa a la Argentina.

Al posicionar a YPF como la cuarta acción más importante de su portafolio, el gurú de Wall Street envía una señal de confianza que trasciende la coyuntura diaria y se proyecta hacia el potencial de largo plazo de los recursos naturales del país.