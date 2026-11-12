El Niño preocupa a los viñedos de Mendoza: podría caer la producción y adelantar la vendimia

El clima vuelve a condicionar a la economía cuyana. Después de campañas de sequía y heladas tardías, la vitivinicultura de Mendoza encarará la vendimia en medio de un “Superniño”, que según estimaciones estará entre los cuatro episodios climáticos más severos registrados desde 1950. Así, la industria se enfrenta al riesgo de bajas productivas, problemas sanitarios, aumentos de los costos y un posible adelantamiento de la cosecha que desafiará a los viñedos de la provincia.

La consultora especializada Área del Vino le asignó un 45% de probabilidades que la cosecha total del país caería a 15,1 millones de quintales, una baja del 17% frente a un ciclo sin anomalías. Si las lluvias llegaran a extenderse hasta la vendimia (entre febrero y marzo), el escenario recorta la producción nacional a 12,9 millones de quintales, una caída del 29,1%.

El informe del consultor Javier Merino sostiene que El Niño y su impacto se concentrará fundamentalmente en Mendoza, donde el volumen producido descendería un 20% en el escenario base (a 9,5 millones de quintales) y hasta un 35% en el caso más crítico.

"Es una posibilidad concreta que se adelante la vendimia", dijo un gerente vitícola a LA NACION

En términos económicos, aunque se proyecta un repunte en el precio de la uva de alrededor del 16% en términos reales y una suba del 15% en el vino para 2027, el costo por quintal en un viñedo mendocino treparía un 34% en el escenario más probable y hasta un 69% en el severo, por lo que los márgenes de ganancia de las bodegas se verían afectados.

Esto ocurre porque los costos fijos por hectárea deberán repartirse entre menos quintales cosechados, a lo que se suma un gasto sanitario extra de entre 7% y 10% por reiteradas curaciones, ante la proliferación de plagas como la peronóspora, el oídio y, especialmente, la botrytis o podredumbre de racimos, a medida que la uva madura y acumula azúcar.

El texto al que accedió LA NACION, de todos modos, descarta un desabastecimiento de vino en las góndolas: por un remanente acumulado, las existencias cubrirían 16,7 meses de ventas hacia septiembre de 2027, por encima del promedio histórico.

Germán Buk, gerente vitícola de Grupo Peñaflor y responsable de Finca Las Moras, entre otros emprendimientos, dijo a este medio: “El Niño es algo en lo que pensamos la mayoría de los productores, en octubre hemos tenido muchas más precipitaciones que la media y todas las estaciones meteorológicas de los viñedos lo indican”.

“Este año va a ser más desafiante en términos sanitarios, vamos a hacer más curaciones”, adelantó el especialista y detalló: “Desde que empezaron los pronósticos, asumimos que necesitamos una cantidad mayor de productos, lo que impacta en el costo y en la cadena. Pero no podés no afrontarlo, porque el producto final depende de tener materia prima sana”.

En cuanto a los volúmenes, Buk coincidió en que “es lógico pensar en una caída de productividad”, aunque considera prematuro arriesgar porcentajes. Es así que advierte que las bodegas deberán tener estrategias de cosecha atípicas: “Cuando tenés muchas presiones de infección, días de lluvia y ventanas de sol para cosechar, tenés que tomar decisiones a pesar de la madurez de la uva”.

Las instalaciones de Grupo Peñaflor en el Valle de Uco, Mendoza

“Es una posibilidad concreta que se adelante la vendimia. Siempre es mejor cosechar uva sin la madurez óptima pero sana: es más arriesgado esperar y que se afecte sanitariamente. Haciendo un buen trabajo en bodega, se puede lograr el perfil deseado”, reconoció el gerente.

En ese sentido, Hervé Birnie-Scott, Estate Director de Chandon Argentina, trazó una distinción: mientras que las condiciones de El Niño pueden favorecer a los espumosos (cuya cosecha es temprana), el desafío está en los tintos. En ese caso, la maduración exige esperar hasta marzo bajo la amenaza de lluvias. “Ahí estamos realmente hilando fino de cara a fines de febrero y marzo: hay que curar más para que la maduración llegue bien y la lluvia no pudra los racimos”, remarcó Birnie-Scott.

Marcos Jofré, CEO de Bodega Trivento —el mayor exportador en valor de la Argentina—, sumó por su parte que “uno de los principales problemas de El Niño es entrar al viñedo. Hay muchas fincas donde los tractores se entierran por la humedad y no podés hacer los trabajos”.

Marcos Jofré, CEO de Bodega Trivento

Asimismo, el ejecutivo observa con preocupación al resto de la cadena: “Los productos antibotrytis son agroquímicos caros, y si llueve fuerte tenés que volver a aplicarlos. El productor primario viene de años difíciles y esto exige una respuesta financiera inmediata”.

A pesar de anticipar una cosecha menor, Jofré también descartó saltos en los precios: “Hay un stock de vino importante por las bajas de consumo acumuladas y cosechas previas. Aunque habrá menos uva, no prevemos un aumento en los precios por encima de la inflación”.

Otros productores ponen paños fríos a las señales de alarma. Julio Camsen, fundador de Huentala Wines —proyecto en Gualtallary, Valle de Uco—, sostuvo: “El Niño es muy distinto por región y está sectorizado. Es imposible saber de antemano qué pasará con la producción, e incluso hay veces en que las lluvias han ayudado a que la calidad de la uva mejore. No es parejo que si cae mucha agua, a todos nos vaya mal”.

Julio Camsen, presidente y fundador de Grupo Huentala

El bodeguero coincide en la necesidad de intensificar los tratamientos para mantener la uva “lo más aséptica posible”. No obstante, sopesó la ayuda de factores de altura como el viento: “Tuvimos vendimias con varias lluvias y cosechamos en dos etapas. El enólogo y el ingeniero decidieron esperar a que el viento secara la uva y fue una gran decisión, porque la cosecha terminó siendo maravillosa. Las vendimias nunca son iguales y eso se comprueba al final, en el paladar”.

Clima de negocios

En los últimos días, en el Palacio Duhau de Buenos Aires, el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y el Gobierno provincial presentaron la octava edición del Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2027, prevista para el 3 y 4 de marzo del próximo año. En esa ocasión, Martín Calzetta, presidente del CEM, contestó a la consulta de LA NACION sobre la situación climática.

“Cuando estás atado al fenómeno climático el margen de maniobra es estrecho, pero en el sector privado se toman medidas preventivas: planes de producción diferenciados y diversificación de cultivos. Es un evento sumamente excepcional; muchas acciones servirán para paliarlo, pero al Niño hay que sortearlo trabajando”, planteó Calzetta.

En el Gobierno de Mendoza buscan sostener la situación adversa al apoyarse en la infraestructura presente y un plan de prevención. El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, comentó a este medio: “Tenemos 60 estaciones meteorológicas y 5 radares; no hay otra provincia que tenga este nivel de monitoreo”.

El funcionario y vitivinicultor admitió que la suba de temperaturas es “inédita”, pero destacó: “Tenemos una cordillera que, lejos de ser un problema, es una solución y una protección natural para Mendoza”. Es que para Vargas Arizu, las nevadas invernales fueron un activo para recomponer reservas hídricas en una zona desértica.

De todos modos, el Ejecutivo provincial declaró la emergencia climática por 180 días, puso en marcha un Fondo Compensador Agrícola, y ya dispone de fondos presupuestados para atender contingencias extraordinarias. Además, las autoridades insisten en mantener limpios los cauces de riego y acequias. En esa línea, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen) coordina pautas preventivas frente a hongos y ejecuta una campaña de control de la polilla de la vid.