El número abrumador que reveló Roberto Cachanosky para graficar por qué la Argentina no tiene moneda

El economista Roberto Cachanosky evaluó las nuevas medidas impuestas por el Gobierno a tan solo nueve días de las PASO de las elecciones legislativas e hizo una proyección en miras a las elecciones generales de noviembre: “Necesitan ganar y para eso van a inventar lo que sea, el tema es cómo: vas a poner en funcionamiento la máquina de imprimir billetes”. Tras pronunciar esas palabras en el programa Mesa Chica, por LN+, levantó una hoja donde se leía: “Inflación acumulada desde 1935: 398.403.051.570.851.000% (398.403 billones por ciento)”, y arremetió: “¿Le entra en la cabeza a alguno qué significa esto? Que no tenemos moneda, ¿y estos quieren hacer política monetaria con esto?”.

Para graficar su postura, el economista puntualizó que, “en noviembre de 2019, cada persona en la Argentina tenía, en promedio, 6 billetes de mil pesos en el bolsillo” y que, en cambio, “hoy cada uno tiene 25 billetes de mil pesos en promedio”. “¿Vos pensás que la gente puede comprar más cosas con eso? No”, sentenció para explicar que la emisión de billetes no resuelve el problema.

Más adelante en el programa, Cachanosky se refirió a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y aclaró que eso es solo “una parte de la historia argentina”. Así, marcó que, durante el gobierno de Mauricio Macri, la deuda crecía a US$ 1387 millones por mes, y comparó: “Alberto Fernández la está haciendo crecer a US$ 2243 millones por mes. Lo que él no está contando son los US$ 30 mil millones que agregó de deuda al Banco Central, el equivalente. Tiene una deuda gigantesca. Él cuenta nada más la del Fondo pero tenés que tomar toda la deuda del sector público”.