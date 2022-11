El plan radical de un exfuncionario de Cristina Kirchner para bajar la inflación

escuchar

Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner -con Axel Kicillof al frente del Palacio de Hacienda-, criticó fuertemente el plan del Gobierno para bajar la inflación y delineó su propia receta: “A esta inflación tirarle cosas chiquitas es un error. Se la enfrenta con una bomba”, dijo ayer en una entrevista con C5N.

El economista dijo que se necesita un “plan de estabilización bien hecho”. Eso incluiría, de acuerdo con su testimonio, una devaluación, una suba de retenciones, una suba del salario por encima de la devaluación, una suba de las tarifas por debajo de la inflación y luego, un congelamiento de precios total por seis meses.

“Hubo 12 años del kirchnerismo donde un montón de analistas decían que con 25% de inflación no puede crecer el salario y terminar con la pobreza. Se demostró -con sus bemoles- que eso sí pasaba. Pero ahora estamos cayendo en una falacia de composición, que es que como con 25%, con 100% también. Con 100% no se puede”, diagnosticó.

Hernán Lacunza y Emmanuel Alvarez Agis en un panel de Legal Forecast 2023, organizado por Estudio Marval O'Farrell Mairal

Por otro lado, dijo que para consolidar una suba del poder adquisitivo hay que bajar la inflación “rápido y no de a poco” en vez de “tratar que un sindicato salga en 140% en la paritaria”. A su vez, admitió que su idea tiene altos costos y dificultades tanto políticas como técnicas.

En un evento en el que se presentó a principios de este mes, el titular de la consultora PxQ expuso algunas de sus ideas sobre este plan: “Acá se escucha ‘no subas las tarifas, porque es de derecha; no subas las retenciones, porque es de izquierda; o peor, que sos macrista o kuka. No subas impuestos porque están los libertarios, no bajes el gasto porque están los movimientos sociales. Y mientras las herramientas de política económica sigan coloreadas de uno u otro color, vamos a seguir queriendo martillar un clavo con un destornillador”.

Según el economista, además del componente ortodoxo, un plan de estabilización para la Argentina debe incluir “un eje desindexatorio, que es lo que le da el marketing” y “el ajuste en los precios relativos” que es “el más difícil de entender”. “Pero si los precios relativos no están bien al inicio del plan de estabilización, probablemente ese programa fracase”, advirtió Álvarez Agis en un seminario anual de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

