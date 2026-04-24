Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este viernes 24 de abril

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa este viernes 24 de abril con la liquidación de los haberes correspondientes al calendario de pagos del cuarto mes del año. En ese contexto, hoy se distribuyen las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.

Las jubilaciones se ajustan en un 2,90% Freepik

En abril, a las jubilaciones y pensiones de la Anses se les aplica un reajuste del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Quiénes cobran este viernes 24 de abril

Prestaciones Terminación del DNI Monto total a cobrar Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos 0 y 1 Hasta $2.559.188,81

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de abril 2026 de la Anses.

Cómo es la entrega del bono previsional de abril

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado de manera completa a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $450.319,31.

Las jubilaciones que abona Anses en la jornada

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.