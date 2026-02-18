El precio de los neumáticos, un dato clave detrás del sorpresivo cierre de Fate

La guerra entre Fate y los chinos era quizás una batalla perdida de entrada. Desde que asumió Javier Milei, el precio de los neumáticos bajó con fuerza gracias a la apertura comercial a la que apuestan los libertarios a lo que se sumó una baja en las ventas en el mercado interno. Sin embargo, ese valor, según los datos que sigue Casa Rosada, sigue estando por encima de lo que se paga en las principales capitales del mundo. Entre un neumático oriental y otro producido en la planta de San Fernando que Javier Madanes Quintanilla cerró la diferencia puede llegar a casi 30%, aunque en promedio -hay muchas marcas chinas- llegaría a un 10%, dicen.

El mercado no miente; es transparente. Las cuatro llantas chinas Ovation 165/70r14 V02 cuestan aproximadamente unos $332.895 en la Argentina. Aunque no es el precio exacto, dividido por cuatro da un valor de $83.223. El modelo Fate Prestiva 165/70 cubierta 165 70 14 goma 165x70x14 81T rodado 14 tiene un precio de $107.146 cada uno. Esto quiere decir que el neumático argentino es 28,7% más caro que el chino.

Mirando particularmente el sector de los neumáticos, y tomando otra marca como referencia -un Bridgeston Turanza 215/55 R17, que es más caro- se observa, según los números que mira el Gobierno, un abrupto descenso entre febrero de 2025 y enero de 2026 a dólar oficial. El precio con IVA y en dólares, pasó de casi US$500 a US$250. O sea se redujo a la mitad. Sin embargo, ese valor casi triplica al de Chile, donde cuesta US$91,19.

La Argentina sigue teniendo los neumáticos más caros (US$258,81 con IVA incluido) frente a Montevideo (US$244), México (US$200,82), San Pablo (US$162,40), Londres (US$161,03), Madrid (US$155,48), París (US$128,49), Nueva York (US$121) y Santiago de Chile (US$91,19).

“Debe haber 100 marcas chinas”, contaron en Fate, donde estimaban que, en promedio, la diferencia con los neumáticos propios era de un 10% si se comparaba con las que provienen del lejano oriente. “Ahora deben estar parejos, en su momento, [la diferencia] era el triple”, explicaron en el Gobierno sobre la brecha que las importaciones habrían ayudado a reducir. “Las Michelin están sólo un 10% más caras que en Chile”, dijo una fuente oficial sobre la diferencia que existe aún con otros países en la región.

Javier Madanes Quintanilla, CEO de Fate DIEGO SPIVACOW / AFV

Bajas de impuestos

En 2024, el Gobierno dispuso la baja de los aranceles para la importación de neumáticos, de 35% a 16%. “Se determinó la disminución de aranceles para los neumáticos de camiones y buses, un insumo esencial para el servicio logístico, a cargo de la distribución y exportación de la mercadería, y para el transporte público tanto a corta como a larga distancia”, mencionó Comercio.

“La reducción en el costo de importación de neumáticos de camiones y buses es del 35 al 16%. La medida representa un alivio para las empresas de fletes y de transporte de personas e incidirá en la baja de los precios finales que pagan los consumidores argentinos”, agregó entonces esa dependencia.

En octubre de ese año, redujo alícuotas para 89 productos que contaban “con aranceles elevados y encarecían los precios” de bienes utilizados de manera extendida en la economía. “Este alivio impositivo, además de beneficiar directamente a los consumidores, permitirá mejorar la competitividad de la industria y fortalecer el comercio”, se mencionó entonces.

Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de la producción Hernan Zenteno - La Nacion

“A través del decreto 908/2024, se dispuso que los aranceles de los neumáticos disminuyan del 35% al 16%, mientras que los de las motos bajen del 35% al 20%. Ambos bienes eran parte de la lista de productos que contaban con alícuotas superiores al nivel del Mercosur, que habían sido elevadas por decisión de las gestiones anteriores”, se precisó.

Según un informe que realizó la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, entre 2023 y 2025, los neumáticos mostraron un aumento de sus importaciones de un 34,8%, mientras que los precios internos bajaron un 42,6%. Según el relevamiento, la cantidad de empleos que se perdieron en este sector llegó a 6427 entre esos años, lo que implicó una caída de 7,1%.

Como contó LA NACION, según datos de la consultora Claves Información Competitiva, el consumo aparente de neumáticos pasó de casi US$17.000 millones en 2023 a alrededor de US$10.000 millones en 2025, y las exportaciones cayeron de US$64 millones a US$25 millones. Además, se informó que la producción nacional también se redujo: en 2025 se fabricaron cerca de seis millones de unidades, frente a los nueve millones de 2023.

En el caso de Fate, la producción mensual ronda los 150.000 neumáticos —aproximadamente 1,8 millones al año—, con un nivel de utilización de la capacidad instalada cercano al 30%. A nivel sectorial, el promedio de 2025 fue algo mayor, pero igualmente limitado: 41,7%.

El cierre de la empresa

Fate anunció hoy su cierre. La firma dejará de fabricar en la Argentina en su planta de San Fernando y despedirá, según confirmó, unos 920 empleados. “Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, indicaron desde la empresa a través de un comunicado oficial. Según supo LA NACION, la decisión se meditaba hace tiempo, pero la información fue confirmada a las autoridades del gobierno nacional recién ayer.

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, expresó sobre la apertura comercial que impulsa el Gobierno desde el 2024.

El mantra oficial tiene tres mandamientos: estabilidad macroeconómica, desregulación profunda de la economía y aumento de la competencia gracias a una mayor apertura comercial. De hecho, el Gobierno puso el foco, según dice, principalmente en los consumidores y en los valores en el mercado en un proceso de una ajuste de los precios relativos y desinflación.

Caso contrario, mira de reojo lo que ocurre con las empresas y trabajadores, en los sectores denominados sensibles –los que sufren la apertura comercial-. Esto ya provocó este año, por lo menos, dos encontronazos significativos: el primero, con los tubos de acero de Paolo Rocca, y el segundo, con los empresarios de ropa y calzado.

En el marco de un dólar que baja y las mayores importaciones de bienes de consumo que llegan al país, muchas desde China, los industriales vienen reclamando que se “iguale la cancha” con la presión impositiva y el marco laboral –entre otros altos costos, como los logísticos- con los productos que llegan de afuera y que consideran una competencia “desleal”.

De hecho, la Unión Industrial Argentina (UIA), que este viernes se reunió con el ministro de Economía, había actualizado luego de su junta directiva del martes pasado su reclamo por la caída de actividad, la pérdidas de más de 60.000 empleos y la integración “inteligente” al mundo. Esto es, siempre, mirando lo que hacen otros países, como Estados Unidos (aliado argentino número uno), que hoy enfrenta comercialmente a China poniendo aranceles.