El pronóstico de Bettina Bulgheroni para los próximos dos años del gobierno de Milei

Bettina Bulgheroni, presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), dio este jueves su pronóstico para los próximos dos años del gobierno de Javier Milei luego del fuerte espaldarazo que recibió la administración libertaria en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La empresaria mostró optimismo para la segunda etapa del Gobierno. “Esperamos tener esa Argentina que soñamos; tenemos confianza productiva de que [el país] vuelva a ocupar ese lugar en el mapa del mundo, que volvamos a ser elegidos. Hay rumbo, confianza, eso mueve el país. Lo tenemos que hacer entre todos. A veces no se trata sólo de esperar resultados, sino construirlos entre todos”, consideró en diálogo con radio Mitre.

Además, expresó que 2026 podría ser mejor que este año en términos de productividad y calidad de vida. “Tenemos toda la confianza de que así sea. El país crece cuando cada uno hace bien su parte. Cuando uno puede avanzar haciendo bien las cosas, el país va en crecimiento”, sostuvo.

Y directamente sobre la administración mileísta, Bulgheroni expresó: “La confianza se construye con señales y esas señales son visibles. Las señales son que hay un orden, una coherencia, un equipo económico trabajando en la macroeconomía y ahora en la microeconomía. Vemos que esa consistencia de decisiones da tranquilidad al empresariado. La confianza no se declama, se construye y es el camino que hoy siento que se está construyendo”.

Javier Milei con Karina Milei Presidencia

En otro tramo de la entrevista, al ser consultada sobre el análisis del CICyP a las elecciones del 26 de octubre pasado, en las que La Libertad Avanza obtuvo un contundente 41%, la también esposa del empresario Alejandro Bulgheroni indicó: “Hace mas de 80 años el CICyP es un lugar donde confluyen todas las cámaras, los sectores productivos, el comercio, la industria, todo. En esta mesa se sientan empresarios que representan la pluralidad de nuestro país. El concejo ha sido un gran protagonista en estos momentos decisivos de la vida política y económica nacional”.

Y cerró: “Por sobre todo, el empresariado siempre tiene la esperanza, apela a la continuidad en el tema económico. Todo esto que se está haciendo es un cambio profundo en el país. Después de tantos años tenemos un rumbo claro para seguir, eso permite al empresariado hacer lo que sabe hacer: producir, invertir, generar valor, empleo, siempre que haya reglas claras”.

La familia de los Bulgheroni es accionista de Pan American Energy y de Axion, con lo que conforma uno de los grupos privados más grandes del país. En mayo de este año, Bettina se convirtió en la primera mujer en la historia del CICyP en asumir la presidencia.

Es una organización que acumula 84 años y actúa como una referencia para el empresariado argentino. Agrupa a las principales cámaras y suele organizar eventos en los que confluyen las personas que más dinero mueven en el país y funcionarios. Es por ello que se lo denomina un “puente entre el sector privado y los responsables de políticas públicas”.