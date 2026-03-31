El rediseño de Caputo: Economía achica áreas y elimina funciones

La reestructuración del Ministerio de Economía comenzó a tomar forma en los últimos días con cambios concretos en la Secretaría de Política Económica. Según una resolución interna que trascendió, y como consecuencia de la modificación de los objetivos del área a cargo de José Luis Daza y la fusión de dos subsecretarías, se eliminaron funciones vinculadas a la planificación del desarrollo y se dispuso el pase a disponibilidad de 31 empleados de planta, según el gremio.

La medida fue difundida por el exviceministro del área Haroldo Montagu. “Pasó desapercibido, pero el Ministerio de Economía prescinde de la tarea de planificar el desarrollo. Puede sonar abstracto, pero es una función que le compete al Estado. Su omisión voluntaria la traslada a otros actores con intereses diversos”, señaló en su cuenta de X, donde además compartió la resolución ministerial.

Pasó desapercibido, pero el Ministerio de Economía PRESCINDE DE LA TAREA DE PLANIFICAR EL DESARROLLO.



Puede sonar abstracto, pero planificar el desarrollo es una tarea que le cabe al Estado.



La omisión voluntaria de la tarea la deposita en otros actores con intereses diversos. pic.twitter.com/03WcCBwbdr — Haroldo Montagu (@HaroldoMontagu) March 30, 2026

El pase a disponibilidad de los trabajadores fue publicado ayer en el Boletín Oficial.

Según el delegado de ATE Pablo Almeida, la unificación de las Subsecretarías de Programación Macroeconómica y de Programación Microeconómica fue “el disparador de los despidos en la Secretaría de Política Económica”, y afectó a personal con décadas de trayectoria en el organismo.

“La alarma continúa ante la inminente concreción de una nueva estructura en los niveles inferiores, que podría implicar la eliminación o privatización de funciones y áreas. “Aunque no contamos con detalles, los puestos de trabajo están en riesgo”, advirtió.

Consultadas por LA NACION, fuentes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado indicaron que no disponen de información sobre la cantidad de empleados que serán alcanzados por estas medidas y que, en general, no difunden cifras en estos casos. En tanto, desde el Ministerio de Economía señalaron que estaban recabando información.

De acuerdo con ATE, la reconfiguración en Política Económica se suma a procesos de unificación de áreas en Agricultura, Producción, Obras Públicas, Energía y Minería.

El Decreto N° 146/2026 no se limitó a esa dependencia. En la Secretaría de Obras Públicas, se dispuso la eliminación de la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana, cuyas funciones fueron absorbidas por la Subsecretaría de Obras y Servicios a cargo del arquitecto Jorge Luis Ríos.

En la Secretaría de Energía, en tanto, se creó la Subsecretaría de Hidrocarburos, a partir de la fusión de las áreas de Combustibles Líquidos y de Combustibles Gaseosos. A cargo quedó el ingeniero químico Federico Veller.

Asimismo, se estableció la creación de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que unificó las áreas de Industria y Comercio con la de la PyME, Emprendedores y Economía del Conocimiento.

Dentro de esta nueva estructura, se creó la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento, a cargo de Daniela Ramos, que absorbió las funciones de Política Industrial, Gestión Productiva y Economía del Conocimiento. A su vez, la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa incorporó las competencias de la Subsecretaría de Emprendedores.