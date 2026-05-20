Ciudadanía italiana. La corte de casación reabre el debate y devuelve esperanza a miles de familias

Durante los últimos meses, miles de descendientes de italianos en América Latina recibieron mensajes contradictorios sobre el futuro de la ciudadanía italiana “iure sanguinis”. Mientras la Sentencia 122/2025 de la Corte Constitucional italiana validó restricciones impulsadas en la vía administrativa, una nueva decisión de la Corte di Cassazione —la Sentencia N.º 13818/2026— volvió a poner el foco sobre un principio histórico del derecho italiano: la ciudadanía no nace por concesión del Estado, sino por el vínculo de sangre existente desde el nacimiento.

La reciente resolución de la Corte Suprema italiana se convirtió en un punto de atención para abogados y especialistas en ciudadanía italiana de todo el mundo, porque reafirma la legitimidad del camino judicial para hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de italianos que buscan el reconocimiento de su estatus jurídico.

Según pudo saber La Nación, el fallo corresponde a un expediente iniciado antes de la entrada en vigencia de la Ley 74, motivo por el cual esa normativa no fue aplicada dentro del proceso. Sin embargo, el contenido jurídico de la sentencia genera impacto porque vuelve a diferenciar el alcance de la Corte Constitucional respecto del rol de la Corte de Casación.

La reciente sentencia de la Corte di Cassazione volvió a poner el foco sobre el reconocimiento judicial de la ciudadanía italiana.

Qué cambia con la nueva sentencia de la Corte Suprema italiana sobre ciudadanía “iure sanguinis”

La Corte di Cassazione, máximo tribunal en materia civil y penal en Italia, no vuelve a analizar los hechos de un caso como lo haría un tribunal ordinario. Su función principal consiste en verificar si las leyes fueron correctamente interpretadas y aplicadas. Dentro de su estructura existen distintas salas especializadas que analizan cuestiones procesales, interpretativas y jurisprudenciales.

El expediente que originó esta nueva discusión comenzó el 26 de septiembre de 2022, cuando una familia colombiana inició un reclamo judicial solicitando el reconocimiento de la ciudadanía italiana por demora consular. En primera instancia obtuvieron una sentencia favorable. Posteriormente, el Pubblico Ministero apeló la decisión ante la Corte d’Appello di Genova, tribunal que terminó declarando inadmisible la demanda.

La controversia llegó entonces a la Corte Suprema italiana, donde los jueces analizaron no sólo el caso puntual, sino también la naturaleza jurídica del derecho reclamado.

Por qué la vía judicial sigue vigente en Italia

En distintos pasajes de la sentencia, la Corte di Cassazione sostuvo que la ciudadanía italiana “iure sanguinis” constituye un derecho subjetivo de jerarquía constitucional, existente desde el nacimiento del descendiente y de carácter permanente e imprescriptible. Bajo esta interpretación, la Administración Pública no “otorga” ciudadanía, sino que reconoce formalmente una condición jurídica preexistente.

Ese punto resulta central para comprender por qué este fallo genera tanta repercusión entre descendientes italianos de todo el mundo. Mientras la Corte Constitucional evaluó la constitucionalidad de ciertas restricciones administrativas impulsadas por el gobierno italiano, la Corte de Casación reafirmó que la vía judicial continúa siendo un instrumento legítimo para reclamar el reconocimiento de ese derecho.

“La ciudadanía italiana no es una concesión política, sino un derecho desde el nacimiento”, explicó a La Nación Mariel Bartolomeo, Representante Legal de De.Martin & Asociados / Law Firm, consultada sobre el alcance de esta nueva sentencia y las diferencias jurídicas entre ambos tribunales italianos.

“La Corte Constitucional analizó la validez de determinadas medidas administrativas, mientras que la Corte de Casación volvió a remarcar que el reconocimiento judicial de la ciudadanía sigue siendo jurídicamente viable para los descendientes italianos”, señaló Bartolomeo.

Desde el estudio jurídico agregan que esta nueva decisión vuelve a poner límites a interpretaciones restrictivas que, según sostienen, generaron incertidumbre y desinformación en miles de familias latinoamericanas.

“La ciudadanía italiana se construye sobre el principio del vínculo sanguíneo y sobre derechos que existen desde el nacimiento. Por eso es importante comprender que no todas las sentencias hablan de lo mismo ni tienen exactamente el mismo alcance”, indicaron desde De.Martin & Asociados / Law Firm.

Además, remarcaron que en diversos procesos judiciales que actualmente representan en Italia, los magistrados ya comenzaron a revertir posiciones rígidas sostenidas inicialmente en audiencias y presentaciones procesales, priorizando la protección del derecho histórico de los descendientes italianos.

Especialistas en derecho italiano sostienen que la vía judicial sigue vigente para reclamar la ciudadanía por descendencia.

Qué impacto tiene el fallo de la Corte di Cassazione para descendientes latinoamericanos

La difusión masiva de información incompleta o comercializada generó, en muchos casos, temor y desorientación entre quienes buscaban iniciar su trámite de ciudadanía. Sin embargo, especialistas en la materia sostienen que el escenario jurídico continúa abierto y en evolución, especialmente en sede judicial.

Para numerosos descendientes, esta nueva sentencia de la Corte di Cassazione representa algo más que un precedente técnico: constituye una señal de que el reconocimiento de la ciudadanía italiana sigue encontrando respaldo en principios históricos y constitucionales profundamente arraigados en el ordenamiento jurídico italiano.

Sobre el Estudio De.Martin & Asociados

De.Martin & Asociados es una firma internacional especializada en ciudadanía italiana por vía judicial, con un enfoque integral que combina análisis documental, estrategia constitucional y litigio ante tribunales italianos.

Representante Legal del Estudio De.Martin & Asociados: Mariel Bartolomeo.

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