El riesgo país no deja de trepar y marcó un nuevo récord

El riego país argentino alcanzó hoy un nuevo máximo tras la reestructuración de la deuda con privados llevada adelante hace un año: cerró en 1652 puntos, dejando atrás el récord de 1650 que tocara el pasado 10 de marzo pasado.

La marca llegó tras el avance de 18 puntos (casi 1,1%) que anotó hoy ese sensible indicador, al moverse al alza por quinta rueda consecutiva, lo que deja a la vista el grado de desconfianza que enfrenta la economía argentina y lo infructuosas que resultaron las recientes incursiones de funcionarios oficiales por Wall Street para tratar de llevar calma.

El fin de la semana pasada, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se unió en Nueva York al ministro de Economía, Martín Guzmán, para mantener reuniones con inversores y ejecutivos de fondos de inversión en la que buscaron explicar la situación local y la demorada negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y contener expectativas.

Juan Manzur y Martín Guzmán en el consulado argentino de Nueva York Jefatura de Gabinete

Sin embargo, a juzgar por cómo se volvieron a negociar los bonos de la deuda argentina en los mercados externos e internos, no lograron achicar la incertidumbre que genera la economía y la política local, que se apresta a redefinir espacios en las elecciones legislativas a desarrollarse el 14 de noviembre.

La negociación de los papeles argentinos, que cerraron con bajas del 0,4% al 0,7% en el exterior, se vio condicionada por la presión alcista que vuelven a mostrar las tasas de los bonos de la deuda emitida por el Tesoro de Estados Unidos que el JPMorgan toma como parámetro para establecer el riesgo. El rendimiento del título a cinco años marcó hoy un máximo de 1,193%, su nivel más alto desde febrero del año pasado, antes de cerrar a 1,1732% (+5,1 puntos básicos). Y la del papel a dos años avanzó de 0,395 a 0,431% en la jornada.

“La suba de las tasas cortas es la que más impacta sobre los activos de riesgo y es lo que se vio hoy. Eso no quita que los bonos argentinos vienen cayendo desde hace varias ruedas y mantienen esa tendencia pese a las tasas de rendimiento excepcionales que ofrecen”, explicó Santiago López Alfaro, de Patente Valores.

A eso se agregó una cuota de cautela extra que se impuso en el mercado desde temprano tras saberse que la economía china se había expandido a un ritmo menor al esperado en los últimos meses.

Los analistas no se sorprenden del nuevo récord post reestructuración que marca el riesgo. “Más allá de un escenario emergente más desafiante, la deuda argentina sufre por el contexto propio. La incertidumbre respecto al potencial acuerdo con el FMI y sobre el futuro macroeconómico postelectoral dificultan cualquier recuperación. Es lo que explica que los bonos soberanos en dólares hayan caído entre 1,3% y 1,8% en la semana y hayan arrancado la presente aún más débiles”, apuntó Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

“Lo que se nota es que hay una apatía importante hacia la renta fija argentina. Creo que se vincula al sesgo que le dio a su política económica el Gobierno tras las PASO, la falta de avances con el FMI y las dudas que provoca el escenario postelecciones en todo sentido. Incluso me llama la atención que no se noten los típicos movimientos de compra preelectorales para trading, ya que a este nivel de precio nuestros bonos sólo se usan para eso: tratar de captar ganancias rápidas”, admitió el economista Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

“¡Al paso que van nuestros bonos soberanos en cualquier momento rinden como los Zambia y Sri Lanka!”, hizo notar a su vez el operador Leonandro Svirsky, de Bull Market Brokers.

La mayor desconfianza del mercado esta referida a las diferencias que exhibe la coalición gobernante respecto de la deuda con el FMI, en especial, porque los tiempos para encarar una negociación con el organismo se van acortando. “En diciembre de este año hay vencimientos de capital e intereses por US$2310 millones, lo que incluye US$1900 millones de capital que se cancelarían con el saldo de los DEGs que transfirió el FMI en agosto pasado”, estimó la consultora Quantum Finanzas. “Pero ya en el primer trimestre de 2022, los servicios de deuda con el FMI superan los US$4000 millones, que se suman a US$800 millones de pagos al resto de organismos internacionales”, recordaron.