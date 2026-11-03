El dólar alcanza un nuevo valor más alto del año, mientras el riesgo país se mantiene en máximos desde las elecciones de 2025

El riesgo país superó esta semana por los 800 puntos básicos, nivel que mantiene durante la rueda de hoy. A su vez, el dólar oficial vuelve a registrar una leve suba en el segundo día hábil de noviembre y alcanza su valor nominal más alto del año en un contexto de mayor demanda que suele ocurrir a principio de mes e incertidumbre a nivel internacional.

Si bien existen factores internacionales que inciden en un empeoramiento de las condiciones financieras para mercados emergentes, desde las elecciones de medio término en Estados Unidos y a las regulaciones sobre la IA o las presiones fiscales en países desarrollados, la incertidumbre política a nivel local también llevó al indicador elaborado por el JP Morgan a tocar el valor más alto desde las elecciones legislativas de 2025.

En la segunda rueda de la semana, el riesgo país opera en 804 puntos básicos, con una baja de un punto con respecto a la jornada anterior. Sin embargo, la última vez que se vieron estos valores fue en las elecciones de octubre del año pasado, cuando el indicador llegó a superar los 1000 puntos básicos. En lo que va del año, el índice acumula un alza del 40,8%.

Detrás de este movimiento aparece una mayor desconfianza sobre los activos argentinos, en un contexto en el que el mercado ya mira a las elecciones presidenciales de 2027. “¿Qué explica este mayor riesgo local? Parte de la explicación parece estar en el horizonte electoral de 2027, que comienza a ganar peso en las cotizaciones”, señalaron en GMA Capital. En ese contexto, los bonos soberanos en dólares operan mayormente en terreno negativo, con caídas del 1% entre los Bonares (AL41D) y del 0,6% entre los Globales (GD30D).

“Hay un aspecto que distingue este episodio de otros períodos de incertidumbre: la corrección de los activos convive con un tipo de cambio relativamente plano. Por ahora, el ajuste se concentra en la ampliación del canje y los mayores spreads soberanos, mientras que el dólar se mantiene relativamente al margen, una divergencia que resulta especialmente llamativa frente a las presiones cambiarias que llegaron desde Brasil”, agregaron desde la firma.

En el mercado cambiario, este martes el dólar oficial minorista suma $5 (+0,3%) y figura a $1565 en las ventanillas del Banco Nación. Es el valor nominal más alto del que se tenga registro, aunque en lo que va del año subió apenas un 6%, por debajo de la inflación acumulada (23,6% entre enero y septiembre). En tanto, el precio promedio del mercado es de $1568,44, según el Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza hoy a $1547,87, equivalente a un avance de $2,85 frente al cierre anterior (+0,18%). Este valor está un 26% por debajo del techo de la banda cambiaria, que actualmente está en $1955,71.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, ambas cotizaciones tienden al alza. El dólar MEP trepa $4,83 y alcanza los $1570,08 (+0,3%). El contado con liquidación (CCL) aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1662,76, unos $8,79 más que el lunes (+0,5%).

La cotización del dólar este martes 3 de octubre

“Siempre, en cada inicio de mes, la demanda se activa”, señaló Gustavo Quintana, operador de cambio en PR. Noviembre tiene la particularidad de que el panorama internacional luce “incierto” a partir de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que se llevan a cabo este martes. “Los mercados muy volátiles inducen cierta aversión al riesgo en países emergentes, lo que potencia la demanda por cobertura e impacta en los precios”, determinó.

“Brasil puso a prueba el ancla cambiaria y el peso la pasó. Desde hace un par de meses, el Gobierno intenta fortalecer las anclas originales del programa: cambiaria y monetaria. En este sentido, vemos una política activa del Gobierno de minimizar la volatilidad de tipo de cambio. Eventualmente, la variable de ajuste de este esquema podría ser la brecha/canje, que viene trepando desde hace algunas semanas”, dijeron los analistas de AdCap Grupo Financiero.

La renta variable vuelve a amanecer en terreno negativo, en una jornada marcada por las elecciones de Estados Unidos. En las primeras negociaciones del día, la Bolsa porteña retrocede 0,7% y cotiza en 88.361 unidades, equivalente a US$53 (-0,8%). Entre las acciones líderes, las mayores bajas corresponden a Transportadora de Gas del Sur (-2,5%), Pampa Energía (-2,3%) y Banco Supervielle (-1,6%).

La tendencia se replica entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), a pesar del rebote que presentan los principales índices de Wall Street. En este caso, Globant encabeza las caídas del día con un 5,4%, seguida por Irsa (-3,3%) y Edenor (-3%).