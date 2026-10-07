El riesgo país sube y se acerca a los 600 puntos, mientras las acciones argentinas caen hasta 4%

Este miércoles, el riesgo país abandona la tendencia bajista de los últimos dos días y se acerca a los 600 puntos. Después del optimismo que los inversores tuvieron por los resultados de las elecciones en Brasil, las variables financieras se reacomodan, en un escenario de tensión global por las subas en las tasas de interés.

Hoy el indicador elaborado por JP Morgan rebota 22 unidades y se ubica en los 595 puntos básicos (+3,8%), de acuerdo a las pantallas de Rava. En las primeras horas de la rueda bursátil, llegó a tocar los 600, pero luego cedió. Este movimiento es en consecuencia a las bajas que registran los bonos soberanos: los Bonares caen hasta 1,2% (AL41D), mientras los Globales retroceden hasta 1,4% (GD35D).

De esa forma, el riesgo país borra parte de las caídas que registró las primeras dos ruedas de la semana, donde descendió 82 unidades hasta los 574. Aún se mantiene alejado del pico máximo que tuvo la semana pasada cuando cerró en 655 y en los primeros días del mes tiene una diferencia de 12 contra los 607 puntos con los que cerró septiembre (-2%). No obstante, se posiciona 24 unidades por encima del valor con el que inició el año (+4,2%).

“Pasado el impulso de las elecciones en Brasil del domingo, el mercado vuelve a poner en foco en la suba de rendimientos de bonos de economías desarrolladas”, observó Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras. Hoy los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzan el 5,3% y, con ello, cae la deuda de emergentes y los activos de riesgo en general, sumado a que se fortalece el dólar a nivel global y particularmente en la región. En ese sentido, el fondo cotizado EMB cede 0,5%.

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, calificó la rueda de hoy como “una corrección del rebote anterior”. Coincidió en que los títulos se vieron favorecidos en las últimas dos ruedas por “el resultado electoral de Brasil y una mejora transitoria del ánimo regional”, pero “hoy ese impulso se revirtió en un contexto internacional bastante más defensivo”.

A su vez, el analista señaló que siguen las dudas sobre la acumulación de reservas, las necesidades de financiamiento de 2027 y el riesgo electoral. En ese sentido, indicó que la caída de los bonos argentinos es “una señal de que el mercado todavía no convalida una mejora estructural”. Y concluyó: “Brasil puede generar un impulso favorable, pero no alcanza por sí solo para comprimir de manera sostenida el riesgo argentino”.

Las acciones argentinas caen en Wall Street y en el mercado local EITAN ABRAMOVICH - AFP

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se tiñen de rojo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lideran las caídas los papeles del sector financiero: Banco Macro (-4,4%), Banco Supervielle (-4,3%) y BBVA (-3,8%).

La Bolsa porteña también tiende a la baja: el S&P Merval retrocede 2,3% y cotiza a 2.830.553 unidades, equivalente a US$1.755 al ajustar al dólar contado con liquidación (-2,2%). Retroceden mayormente Banco Macro (-4,2%), Banco Supervielle (-3,9%) y BBVA (-3,7%).

Dólar hoy

El dólar oficial mayorista opera estable, y cotiza a $1522. Es una leve suba de $2 (+0,1%) con respecto al cierre de ayer, y se encuentra un 26,5% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy a $1926,72.

La cotización del dólar este miércoles 7 de octubre

El tipo de cambio minorista aparece en las pizarras de Banco Nación a $1545 para la venta, $5 más que el valor que tuvo en las últimas tres ruedas (+0,3%). El precio promedio en todos los bancos es de $1543,69, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

De esa forma, el dólar al que accede el público se vuelve a ubicar en su valor nominal más alto del año, el cual registró por última vez el pasado 1° de octubre. Desde fines de septiembre oscila entre ese valor y los $1540.

Los dólares financieros no presentan cambios: el MEP figura en las pantallas a $1540,90 y el CCL cotiza a $1612,95.