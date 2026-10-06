El riesgo país vuelve a bajar y se aleja de los 600 puntos

El riesgo país registra una baja por segunda rueda consecutiva a partir del optimismo de los mercados por el triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Lula Da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. De esa forma, se aleja de los 600 puntos, barrera que había superado a fines de septiembre.

El indicador elaborado por JP Morgan cae 24 unidades y se ubica en los 575 puntos básicos (-4%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Este movimiento se explica por las leves subas que registran los bonos soberanos: los Bonares suman hasta 1,1% (AL41D), mientras que los Globales saltan hasta 1,3% (GD35D).

De esa forma, el riesgo país se encuentra en niveles de hace dos semanas, cuando el pasado 24 de septiembre cerró en 578 y al día siguiente superó los 600. En las primeras dos ruedas de esta semana logra retroceder 80 unidades y acumula una diferencia 32 contra los 607 puntos con los que cerró septiembre (-5,3%). No obstante, aún se encuentra unas cuatro unidades por encima del valor con el que inició el año (+0,7%).

“El resultado promercado de las elecciones en Brasil tuvo un impacto positivo sobre los bonos soberanos argentinos, con subas cercanas a 2% en los Globales y una compresión de alrededor de 30 bps en el riesgo país. El movimiento deja una señal positiva para Argentina, al mostrar que una mejora en la percepción sobre Brasil se trasladó rápidamente a los activos argentinos”, detalló un informe de Delphos Investment.