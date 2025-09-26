El riesgo país volvió a superar la barrera de los 1000 puntos

El respaldo de Estados Unidos a la Argentina trajo alivio a los mercados, pero el cierre de esta semana comenzó a mostrar un comportamiento particular del riesgo país. Esta variable interrumpió hoy su tendencia a la baja y volvió a ubicarse por arriba de los 1000 puntos.

Precisamente, se ubica en 1033 puntos, luego de un cierre del jueves en el que se encontraba en 977 unidades. Pese a esto, el indicador está lejos de los niveles que llegó a tocar la semana pasada, en medio de la incertidumbre financiera.

En tanto, el dólar minorista en el Banco Nación se vende a $1355. Es decir, sin fluctuación con respecto al final de la jornada anterior.

La misma conducta reporta el tipo de cambio mayorista. Según los valores que muestra el Banco Central, cotiza a $1325,08.

A su vez, las cotizaciones financieras retroceden. El MEP cotiza a $1373,19, es decir, 0,5% más barato que ayer. Y el CCL se encuentra a $1399,09 (0,3% por detrás de su valor de la anterior jornada).

En tanto, el índice Merval experimenta una buena jornada, con un alza del 1,6% en lo que va del viernes. Incluso, la mayoría de las principales acciones en la Bolsa porteña reflejan números verdes. Centra Puerto encabeza esta jornada con un repunte del 4%, mientras que la de peor desempeño es Metrogas, con una caída del 1,8%.

Los ADRs, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, también atraviesan un viernes de mayoría verde. El panel muestra pocas compañías con caída. Entre ellas, Ternium e IRSA, con -0,6% y -0,5% respectivamente. Las que lideran con mejores números son Central Puerto e YPF, con alzas del 4,3% y 2,1%.

La contracara de esta jornada que a mitad de día luce positiva son los bonos en dólares. Todos se encuentran en rojo. El AL29 sufre un retroceso del 1,8% respecto al día de ayer. A su vez, el GD46 cae 2,3%.