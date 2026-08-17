El salario privado registrado cayó por debajo del nivel previo a Milei incluso en la medición preferida del Gobierno

El salario de los trabajadores privados registrados cayó por debajo del nivel que tenía antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno, incluso según el indicador que los funcionarios de la administración libertaria venían privilegiando para evaluar el poder adquisitivo. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicados por la Secretaría de Trabajo mostraron que la remuneración media real quedó en junio 0,6% por debajo de noviembre de 2023, tras permanecer durante 20 meses consecutivos por encima de esa referencia. El registro abarca a alrededor de 6,1 millones de personas.

El deterioro en el último año fue particularmente fuerte en algunos convenios colectivos: textiles, metalúrgicos, comercio y calzado acumularon pérdidas interanuales de poder adquisitivo superiores al 10%.

El quiebre se produjo después de dos retrocesos consecutivos y pese a que la inflación venía desacelerándose. En junio, el poder adquisitivo del salario promedio del sector privado registrado cayó 0,9% mensual en la serie desestacionalizada, luego de una contracción del 2,9% en mayo. En esos mismos meses, el índice de precios al consumidor (IPC) había bajado de 2,6% en abril a 2,1% en mayo y 1,9% en junio. En julio, en cambio, volvió a acelerarse a 2,1%.

El salario real promedio de los trabajadores privados registrados quedó en junio 0,6% por debajo de noviembre de 2023, luego de mantenerse durante 20 meses consecutivos por encima de esa referencia. Los salarios fijados por los principales convenios colectivos muestran un deterioro mayor y se ubicaron 6,5% por debajo del nivel de inicio de la gestión.

La propia Secretaría de Trabajo explicó que la pérdida de poder adquisitivo se produjo porque los salarios nominales desaceleraron su crecimiento en mayor medida que los precios.

La particularidad está en la fuente del dato. El Gobierno venía privilegiando el SIPA frente a otros indicadores porque consideraba que refleja mejor lo que efectivamente cobran los asalariados privados registrados, al captar también bonos, premios, sumas no remunerativas y otros adicionales que pueden exceder lo acordado en paritarias.

Esa mirada se inscribe en la posición oficial de que las paritarias ya no son por sí solas el mejor termómetro de los ingresos, en línea con los lineamientos para los “salarios dinámicos” planteados en la reforma laboral. Parte de la mejora, había explicado el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se produce a través de “distintos premios” y sumas que “no impactan en lo que se llama el salario paritario, pero que sí intervienen en el ingreso real”.

Ahora, el SIPA también quedó por debajo de noviembre de 2023. El resultado converge en el signo, aunque no en la magnitud ni en la metodología, con el Índice de Salarios del Indec, que en mayo ubicaba a los salarios privados registrados 3,6% por debajo del comienzo de la gestión.

Fuertes diferencias entre sectores

El promedio esconde, además, una marcada heterogeneidad entre actividades. La Secretaría de Trabajo relevó la evolución del salario conformado de 27 convenios colectivos que comprenden alrededor de 3,6 millones de empleos formales. En los últimos dos meses, el salario conformado medio cayó 0,7% en términos reales, aunque la evolución fue muy diferente según la actividad.

La evolución salarial muestra fuertes diferencias entre actividades. Mientras los encargados de edificios registraron una mejora real interanual del 5,9%, los textiles sufrieron una caída del 12,6%. Metalúrgicos, comercio y calzado también acumularon pérdidas superiores al 10%.

En un extremo, siete convenios registraron mejoras reales en el último año. Los encargados de edificios encabezaron la lista, con un incremento del 5,9%, seguidos por camioneros (+3,1%), construcción (+2,5%), farmacia (+2,5%), entidades deportivas (+1,7%), aceiteros (+1,6%) y seguros (+1,6%).

En el otro extremo, cuatro actividades acumularon contracciones superiores al 10% interanual. Los salarios conformados de convenio de los textiles cayeron 12,6% en términos reales; los metalúrgicos, 12,4%; comercio, 11%; y calzado, 10,5%. Bancarios, químicos e industria de la carne, en cambio, registraron variaciones cercanas a cero o leves retrocesos.

“La contracción del empleo privado asalariado formal se da en paralelo con una baja del salario”, señaló la consultora LCG. En lo que va de la gestión Milei hay 241.000 trabajadores privados registrados menos, según los datos del SIPA. Muchas de esas personas encontraron refugio como monotributistas y, mayormente, como independientes no registrados.